Dvojica muškaraca osuđena na 37 i 26 godina zatvora zbog planiranja napada na jevrejsku zajednicu

Valid Sadaou (Walid Saadaoui, 38) i Amar Husein (Hussein, 52) osuđeni su na doživotni zatvor nakon što su pokušali izvesti jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u Velikoj Britaniji, prije nego što ih je spriječio tajni agent.

Sud je proglasio krivim obojicu za pripremanje terorističkih napada u periodu od decembra 2023. do maja 2024. godine.

Valid Sadaou, glavni pokretač zavjere, rođen u Tunisu, osuđen je na najmanje 37 godina zatvora. Amar Husein, koji nema stalnu adresu, mora odslužiti najmanje 26 godina.

Bilel Sadaou (37), mlađi brat Valida Sadaoua, osuđen je na šest godina zatvora zbog neotkrivanja informacija o planu napada. Sva trojica su negirala krivicu tokom suđenja koje je trajalo skoro tri mjeseca prošle godine, a porotnicima je rečeno da su islamistički ekstremisti sa “instinktivnom odbojnošću” prema Jevrejima.

Valid Sadaou, bivši vlasnik italijanskog restorana i hotelski zabavljač, dogovorio je kupovinu i isporuku poluautomatskih pušaka, vršio izviđanje i identifikovao mete. Međutim, osoba koja im je trebala obezbijediti oružje bila je tajni agent.

On je uhapšen tokom kontraterorističke akcije u kojoj je učestvovalo više od 200 policajaca, prilikom pokušaja da se dokopa dvije puške, poluautomatskog pištolja i gotovo 200 metaka na parkingu hotela Last Drop u Boltonu 8. maja 2024. Sva oružja su bila deaktivirana.

Valid Sadaou je na Facebooku širio propagandu Islamske države i razmatrao je samostalni napad nožem, ali je odlučio eskalirati planove nakon izbijanja rata u Gazi u oktobru 2023. godine.

Za pomoć u izvršenju plana regrutovao je Amar Huseina, državljanina Kuvajta sa sjedištem u Boltonu, koji se vjeruje da je služio u vojsci Sadama Huseina. Oni su u martu 2024. otputovali u Dover, u Kentu, kako bi nadzirali način na koji se oružje može prokrijumčariti kroz luku bez otkrivanja.

Sudski proces i istraga otkrili su planove za masovni teroristički napad, čija je realizacija spriječena zahvaljujući infiltraciji tajnog agenta.