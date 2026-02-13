Razorni požar: Četvero mrtvih, 22 povrijeđena u radničkom hostelu

Požar u radničkom hostelu Sport Hotel u Budakesziju, zapadno od Budimpešte, izbio je rano jutros u kojem su život izgubile četiri osobe, a 22 su povrijeđene.

Požar je zahvatio krov dvospratnog objekta u ulici Zichy Peter, a sumnja se da je uzrok eksplozija plinske boce. Do dolaska vatrogasaca, oko 200 kvadratnih metara zgrade bilo je u plamenu, dok je krovna konstrukcija potpuno uništena.

Vatrogasci su spasili više stanara, dok su ostali uspjeli pobjeći. Među povrijeđenima, četiri osobe su bile životno ugrožene, tri teško povrijeđene, dok su ostali zadobili lakše povrede. Povrijeđeni su prevezeni u bolnice.

Požar je stavljen pod kontrolu nakon velike intervencije hitnih službi, a istraga o uzroku je u toku. Prema navodima službi za upravljanje katastrofama, tragediji je doprinijela ilegalna potrošnja plina u zgradi.