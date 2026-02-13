Drugi čovjek Pentagona poziva Evropu na veće izdvajanje za odbranu u okviru NATO 3.0

Zamjenik šefa Pentagona Elbridž Kolbi (Elbridge Colby) u četvrtak je u Briselu pozvao evropske saveznike da preuzmu veću odgovornost za sigurnost kontinenta i da nastave sa povećanjem izdvajanja za odbranu u okviru novog koncepta NATO 3.0.

Obraćajući se ministrima odbrane država članica na zatvorenom sastanku u Briselu, Elbridž Kolbi je naglasio da je došlo do promjene trenda kada je riječ o ulaganjima u odbranu i pozvao saveznike da budu ponosni na postignuti napredak.

Pomaci u jačanju kapaciteta

U svom govoru je istakao da je Alijansa u proteklom periodu postigla pomake u jačanju kapaciteta, ali da je i dalje neophodno povećavati izdvajanja i preuzeti veću odgovornost za odbranu evropskog teritorija.

Kako bi ublažio kritike američkog predsjednika, NATO je dan ranije predložio novu arktičku misiju, s ciljem da odgovori na zamjerke da je sigurnost tog područja bila zapostavljena.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se u Alijansi vodi rasprava o budućem pravcu zajedničke odbrane i raspodjeli tereta između Sjedinjenih Američkih Država i evropskih članica.

Kao jedan od glavnih autora nedavne američke odbrambene strategije, i poznat kao zagovornik čvršćeg pristupa prema Evropi, Elbridž Kolbi je poručio da će Washington nastaviti pružati "prošireno nuklearno odvraćanje" evropskim saveznicima.

Istovremeno je naglasio da Sjedinjene Američke Države žele "partnerstvo, a ne zavisnost" kada je riječ o odnosima sa evropskim članicama i podjeli bezbjednosnih zadataka unutar saveza.

"Izvanredan govor"

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte), koji je u proteklom periodu većinu svoje energije posvetio očuvanju jedinstva Alijanse i sprječavanju njenog slabljenja, ocijenio je obraćanje Elbridža Kolbija kao "izvanredan govor".

On je umirio zabrinutost zbog odsustva američkog sekretara za odbranu Pit Hegset (Pete Hegseth) sa skupa, naglašavajući da je savez imao priliku da čuje Elbridža Kolbija kao "vodećeg mislioca o ulozi SAD-a u NATO-u".

Mark Rute je podsjetio da je Elbridž Kolbi kroz godine dosljedno zastupao stav da Evropa i Kanada moraju "zaista pojačati" napore u vezi sa izdvajanjima za odbranu, te je dodao da se takav pristup od njih i dalje očekuje.

Ipak, njegovo posljednje obraćanje doživljeno je kao umjerenije u odnosu na ranije istupe pojedinih američkih zvaničnika.

Jasno je Elbridž Kolbi poručio da će NATO morati prilagoditi svoje djelovanje promjenama, imajući u vidu da se Sjedinjene Američke Države, prema politici administracije, sve više fokusiraju na "odbranu američkog teritorija i interesa u Zapadnoj hemisferi" i na jačanje "odvraćanja uskraćivanjem" u Zapadnom Pacifiku. U takvim okolnostima, evropske članice bi morale preuzeti veći dio tereta u zajedničkoj odbrani.

Zaštita teritorija

Ovaj pristup Elbridž Kolbi je opisao terminom "NATO 3.0" – modelom u kojem Evropljani više plaćaju za vlastitu odbranu, dok se aktivnosti Alijanse svode na osnovnu misiju zaštite teritorije država članica.