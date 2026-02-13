Sultan Ahmed bin Sulajem, podnio ostavku nakon veza s Džefrijem Epstinom

Šef globalnog operatera luka Sultan Ahmed bin Sulajem (Sultan Ahmed bin Sulayem) podnio je ostavku na funkcije predsjednika uprave i izvršnog direktora DP Worlda nakon pritiska javnosti zbog navodnih veza s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefri Epstin (Jeffrey Epstein).

Nedavno objavljeni dokumenti pokazuju da su tokom više od desetljeća razmijenili stotine emailova, počevši od 2007. godine, te da su ostali u kontaktu barem do 2017., uprkos Epstinovoj osudi 2008. godine.

Prema analizi BBC News Arabic, u porukama su dijelili informacije o putovanjima, poslovnim idejama i privatnim temama. U jednom emailu iz 2013. godine, Epstin ga je nazvao "jednim od svojih najpouzdanijih prijatelja".

Njih dvojica su diskutovali o poslovnim idejama širom svijeta, uključujući planove za Dubai da lansira "islamsku" digitalnu valutu.