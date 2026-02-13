Zdravlje zatvorene iranske Nobelovke se pogoršava, ranije započela štrajk glađu

Zdravstveno stanje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi (Narges Mohammadi), koja se nalazi u zatvoru, pogoršava se, djelimično zbog premlaćivanja prilikom hapšenja, rekao je u petak njen suprug za agenciju Associated Press.

Govoreći u svom domu u Parizu, Tagi Rahmani (Taghi Rahmani) je kazao da sa suprugom nije uspio razgovarati otkako je uhapšena 12. decembra tokom posjete gradu Mašhadu na istoku Irana.

Dozvoljen joj je bio samo jedan kratak telefonski poziv bratu, a s advokatom je razgovarala samo jednom, nakon što joj je ranije ove sedmice izrečena nova zatvorska kazna, naveo je.

Mohamadi je uhapšena nekoliko sedmica prije nego što su masovni protesti počeli zahvatati Iran.

Dobila je 53 godine i započela štrajk glađu u zatvoru 2. februara, a nekoliko dana kasnije osuđena je na dodatnih više od sedam godina zatvora.

Vlasti tu presudu nisu odmah priznale. Ona je već izdržavala kaznu od 13 godina i devet mjeseci zbog optužbi za udruživanje radi djelovanja protiv državne sigurnosti i propagandu protiv iranske vlade, ali je od kraja 2024. godine bila na medicinskom dopustu zbog zdravstvenih problema.

Nije jasno da li je Mohamadi prekinula štrajk glađu nakon izricanja nove kazne, rekao je njen suprug.

Rahmani, koji živi u egzilu od 2012. godine, kazao je da je posljednji put razgovarao sa suprugom noć prije njenog polaska u Mašhad.

Tamo je prisustvovala komemoraciji za advokata za ljudska prava koji je umro sedmicu ranije pod nerazjašnjenim okolnostima. Na komemoraciji su je, dok još nije završila govor, počeli napadati pripadnici sigurnosnih snaga u civilu, ispričao je Rahmani.