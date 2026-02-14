Tramp upozorava Iran: Šalje najveći nosač aviona na svijetu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je naredio da najveći nosač aviona na svijetu isplovi iz Karipskog mora prema Bliskom istoku kako bi povećao pritisak na Iran, usred razgovora o ograničavanju njegovog nuklearnog i balističkog raketnog programa.

Nosač USS Gerald R. Ford (USS Gerald R. Ford) i prateći ratni brodovi trebali bi za otprilike tri sedmice stići u regiju, gdje će se pridružiti nosaču USS Abraham Lincoln (USS Abraham Lincoln), čime se značajno povećava vojna moć na raspolaganju američkom lideru.

Slanje druge udarne grupe

U utorak je Tramp u intervjuu za Axios rekao da "razmišlja" o slanju druge udarne grupe nosača aviona na Bliski istok, iako je u tom trenutku kazao da vjeruje kako je Teheran spreman postići nuklearni sporazum.

Prošle sedmice su Sjedinjene Američke Države (United States) i Iran održali rundu indirektnih pregovora u Omanu, a očekivalo se da će uslijediti dodatni razgovori, no za sada nije zakazan nijedan datum.

Američki mediji u četvrtak su počeli izvještavati da je upravo nosač Ford nominiran za isplovljavanje, dan nakon što se Tramp u Vašingtonu (Washingtonu) sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjamin Netanyahu) kako bi razgovarali o pregovorima s Iranom.

Iran je naznačio da je spreman ograničiti svoj program obogaćivanja uranija u zamjenu za ublažavanje sankcija, ali je odbacio druge zahtjeve. Izrael želi da Iran ograniči balistički raketni program i prekine podršku Hezbolahu i drugim grupama.