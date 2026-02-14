Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VOJNI PRITISAK

Tramp upozorava Iran: Šalje najveći nosač aviona na svijetu

Rekao bih u narednih mjesec dana, otprilike tako, kazao je Tramp

Tramp upozorava Iran. AP

A. O.

14.2.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je naredio da najveći nosač aviona na svijetu isplovi iz Karipskog mora prema Bliskom istoku kako bi povećao pritisak na Iran, usred razgovora o ograničavanju njegovog nuklearnog i balističkog raketnog programa.

Nosač USS Gerald R. Ford (USS Gerald R. Ford) i prateći ratni brodovi trebali bi za otprilike tri sedmice stići u regiju, gdje će se pridružiti nosaču USS Abraham Lincoln (USS Abraham Lincoln), čime se značajno povećava vojna moć na raspolaganju američkom lideru.

Slanje druge udarne grupe

U utorak je Tramp u intervjuu za Axios rekao da "razmišlja" o slanju druge udarne grupe nosača aviona na Bliski istok, iako je u tom trenutku kazao da vjeruje kako je Teheran spreman postići nuklearni sporazum.

Prošle sedmice su Sjedinjene Američke Države (United States) i Iran održali rundu indirektnih pregovora u Omanu, a očekivalo se da će uslijediti dodatni razgovori, no za sada nije zakazan nijedan datum.

Američki mediji u četvrtak su počeli izvještavati da je upravo nosač Ford nominiran za isplovljavanje, dan nakon što se Tramp u Vašingtonu (Washingtonu) sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjamin Netanyahu) kako bi razgovarali o pregovorima s Iranom.

Iran je naznačio da je spreman ograničiti svoj program obogaćivanja uranija u zamjenu za ublažavanje sankcija, ali je odbacio druge zahtjeve. Izrael želi da Iran ograniči balistički raketni program i prekine podršku Hezbolahu i drugim grupama.

Retorika Trampa prema Iranu značajno se promijenila tokom proteklog mjeseca. U početku je sugerirao da želi intervenisati – poručujući ljudima koji protestuju protiv režima u toj zemlji da "pomoć dolazi". Međutim, tada su Sjedinjene Američke Države imale malo raspoloživih vojnih resursa.

Napuštanje Mediterana

Udarnoj grupi nosača Ford naređeno je da krajem oktobra napusti istočni Mediteran, a sredinom novembra stigla je u Karipsko more dok je Tramp pojačavao pritisak na bivšeg predsjednika Venecuele Nikolas Maduro (Nicolás Maduro).

Nosač je odigrao ključnu ulogu u hapšenju Madura od strane američkih snaga početkom januara i ostao je u Karipskom moru.

Međutim, slanje nosača i pratećih brodova nazad na Bliski istok predstavlja neuobičajeno dugo raspoređivanje: isplovio je iz SAD-a u junu 2025. godine i nema jasan datum povratka.

U četvrtak je Tramp upozorio Iran da bi neuspjeh u postizanju sporazuma s njegovom administracijom bio "veoma traumatičan" te izrazio nadu da će pregovori uskoro biti zaključeni.

- Rekao bih u narednih mjesec dana, otprilike tako - kazao je Tramp odgovarajući na pitanje o vremenskom okviru za postizanje sporazuma s Iranom o nuklearnom programu.

# BENJAMIN NETANYAHU
# SAD
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.