Tramp posjetio vojnike: Amerika je ponovo poštovana, svijet nas se boji

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak da bi promjena režima u Iranu "bila najbolja stvar koja se može dogoditi", dok njegova administracija razmatra mogućnost vojne akcije protiv Teherana.

Tramp je ovo rekao nakon posjete vojnicima u bazi Fort Brag u Sjevernoj Karolini, a ranije istog dana potvrdio je slanje još jednog nosača aviona na Bliski istok.

– Čini mi se da bi to bila najbolja stvar koja se može dogoditi – rekao je novinarima na pitanje o svrgavanju vlasti u Iranu.

Jedan od zahtjeva

Iako je Tramp u posljednjih nekoliko sedmica naglašavao da mu je prioritet dodatno ograničavanje iranskog nuklearnog programa, u petak je dao naslutiti da je to samo jedan od zahtjeva koje SAD traže od Irana.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je ove sedmice boravio u Vašingtonu na razgovorima s Trampom, insistira da svaki sporazum mora uključivati mjere za neutralizaciju iranskog programa balističkih projektila i prekid finansiranja savezničkih grupa poput Hamasa i Hezbolaha.

– Ako to i učinimo, to bi bio najmanji dio misije – rekao je Tramp o ciljanju iranskog nuklearnog programa, koji je prošle godine pretrpio značajne udarce u američkim vojnim napadima.

Iran, s druge strane, tvrdi da je njegov nuklearni program miroljubiv. Prije rata u junu, Iran je obogaćivao uran do 60 posto čistoće, što je tehnički samo korak od nivoa potrebnog za izradu oružja.

Zaljevske arapske države upozorile su da bi bilo kakav napad mogao eskalirati u novi regionalni sukob, dok Iran započinje 40-dnevno žalovanje za hiljadama ubijenih tokom krvavog gušenja protesta prošlog mjeseca, što dodatno pojačava unutrašnji pritisak na Islamsku Republiku pogođenu sankcijama.

Pravi odgovor

Ipak, Tramp je ostavio mogućnost da je dogovor s Iranom i dalje moguć:

– Dajte nam dogovor kakav ste nam trebali dati prvi put. Ako nam daju pravi dogovor, nećemo koristiti vojnu silu – rekao je američki predsjednik.

Tokom govora u bazi je rekao da uz pomoć američke vojske "Amerika pobjeđuje i ponovo je poštovana".

- Možda najvažnije, neprijatelji širom svijeta nas se boje. Oni nas se boje. I znate, ne volim reći strah - rekao je Tramp.