Rubio: Ne znamo želi li Rusija doista kraj rata

Američki državni sekretar Marko (Marco) Rubio izjavio je na Sigurnosnoj konferenciji u Münchenu da će SAD i dalje raditi na tome da se postigne mirovni sporazumu za Ukrajinu, ali da još treba vidjeti želi li Rusija doista kraj rata.

"Ne znamo jesu li Rusi ozbiljni u pogledu okončanja rata. Nastavit ćemo to testirati”, izjavio je. Dodao je da Amerika u međuvremenu nastavlja pritisak na Rusiju naftnim sankcijama i prodajom oružja NATO-u za Ukrajinu.

"Najteža pitanja"

Po njegovim riječima, napredak u pregovorima predstavlja to što su se prošli tjedan u Abu Dhabiju prvi put na izravnim pregovorima sastali ruski i ukrajinski vojni dužnosnici i da su sporna pitanja svedena na njih nekoliko. “No to su ujedno i najteža pitanja”, rekao je državni tajnik.

Nakon četiri godine rata i unatoč intenzivnim naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa da ga okonča, Rusi i Ukrajinci ne nalaze zajednički jezik o ključnim pitanjima, teritoriju i kontroli nad nuklearnom elektranom Zaporižja.

Pregovori između Rusije, Ukrajine i SAD-a sele se idući tjedan u Ženevu.