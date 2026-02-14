Advokat Epstina iznio šokantne tvrdnje: Da je stvarno radio za Mosad, ne bi morao u zatvor, oni u SAD mogu biti pedofili bez kazne

Na ovo je Jusuf pomalo u nevjerici pitao je li to znači da agenti Mossada u SAD mogu raditi šta hoće, uključujući i to da budu pedofili bez da za to moraju odgovarati, na šta je Deršovic potvrdno odgovorio.

- Da mi je (Jeffrey Epstein) rekao da radi za Mossad, ne bi proveo vrijeme u zatvoru - kazao je Deršovic.

Ipak, na samom početku intervju, Deršovic je iznio krajnje šokantno objašnjenje zbog čega Epstin nije bio agent Mossada. Naime, Deršovic tvrdi da je zaista Epstin bio agent Mosada i da mu je to rekao, on bi isposlovao da uopće ne ide u zatvor.

Deršovic i Jusuf su započeli razgovor razmatrajući teoriju da je Epstein, milijarder i pedofil koji je preminuo u zatvorskoj ćeliji u New Yorku u augustu 2019. godine, bio tajni agent Mossada, što je Dershovic odbacio kao malo vjerovatno.

Konzervativni advokat i izraelski lobista Alan Dersovic (Dershowitz) upustio se u bijesnu verbalnu raspravu s komičarem Basimom Jusufom (Bassem Youssef u emisiji Piers Morgan Uncensored, nakon što su obojica gostovala kako bi razgovarali o skandalu Džefrija Epstina (Jeffreyja Epsteina).

Međutim, razgovor je brzo postao još napetiji napet kada je 51-godišnji Egipćanin optužio bivšeg profesora Pravnog fakulteta Harvard, starog 87 godina, da koristi „gaslighting“ (psihološku manipulaciju kojom se druga osoba navodi da sumnja u vlastitu percepciju stvarnosti).

Jusuf se pritom pozvao na advokatove ranije veze s osramoćenim finansijerom, tvrdeći da je Deršovic jednom postigao nagodbu sa ženom koja ga je optužila za seksualno zlostavljanje, i to za „gotovo milion dolara“.

„Nevini ljudi ne plaćaju. Oni idu na suđenje“, provocirao je komičar Deršovica, što je ovaj ljutito negirao, optužujući Youssefa da ga kleveće uživo na televiziji.

„Lažeš. Klevećeš me. Sada ćeš biti tužen jer tvrdiš da sam platio milion dolara“, rekao je Deršovic, tražeći od voditelja da prekine Youssefa.

Morgan je pokušao smiriti situaciju, ali je komičar nastavio pritiskati Deršovica i govoriti preko njega, dok je rasprava postajala sve žešća.

„Naložio sam svojim advokatima da podnesu tužbu protiv njega jer tvrdi da sam platio milion dolara“, rekao je Dershowitz. „Ono što se dogodilo jeste da me jedna žena lažno optužila. Priznala je da me možda zamijenila s nekim drugim. Povukla je sve optužbe. Nije plaćen ni jedan jedini cent. Ništa.“

Govorio je o saveznoj građanskoj tužbi za klevetu koju je protiv njega u Južnom okrugu New Yorka u aprilu 2019. podnijela pokojna Virdžinija Gufri (Virginia Giuffre). Tužba je konačno odbačena u novembru 2022. kada je Gufri priznala da ga je možda pogrešno identifikovala kao zlostavljača. Nijedna strana nije dobila odštetu.

„Tvoja tvrdnja da sam platio milion dolara rezultirat će time da ćeš ti meni morati platiti mnogo miliona dolara“, nastavio je advokat, ponavljajući prijetnju Youssefu, koji je, ne pokoleban, tvrdio da je informaciju dobio iz članka u časopisu The New Yorker.

„The New Yorker nikada nije rekao ništa slično“, bijesno je odgovorio Deršovic. „Ti si takav lažov. Mislio sam da si komičar. Mislio sam da ćeš barem biti smiješan. Ti si samo lažov.“

Jusuf je ostao pri svom stavu, nakon čega ga je Dersovic izazvao da pokaže sporni članak iz The New Yorkera, optužujući ga da „laže bez imalo srama“.

Jusuf je pronašao članak pod naslovom „Alan Deršovic, Devil’s Advocate“, objavljen u julu 2019. godine, ali je njegovo čitanje dovelo samo do daljnje neodlučne i haotične rasprave.

Razgovor je završio tako što je Deršovic govorio o genocidu i razlikama između različitih zločina iz 20. i 21. stoljeća, na što je Jusuf odgovorio sarkastičnim podizanjem palca.

Deršovic, koji ima dugu historiju zastupanja kontroverznih klijenata – od O Džej Simsona (OJ Simpson) do Džulijana Asanža ( Julian Assange), Harvija Vajnstina (Harvey Weinstein) i predsjednika Donalda Trampa (Trump), kojeg je branio tokom saslušanja o opozivu u Senatu u januaru 2020. godine – također je dobro poznat po upućivanju pravnih prijetnji.

Prošlog ljeta je najavio namjeru da tuži prodavača na farmerskoj pijaci na otoku Martha’s Vineyard, tvrdeći da mu je odbio prodati pieroge, te da je time bio diskriminiran zbog svojih ličnih političkih stavova.