Pet evropskih zemalja provelo istragu: Evo od čega je Navaljni umro

Opozicioni zvaničnik iz Rusije Aleksej Navaljni preminuo je u zatvoru nakon što je otrovan smrtonosnim toksinom koji se nalazi u otrovnim ekvadorskim žabama, tvrdi pet evropskih zemalja.

Riječ je o, kako su naveli, „barbarskom“ činu u kojem je korišten neurotoksin klasificiran kao hemijsko oružje, a koji je, prema njihovim tvrdnjama, mogao upotrijebiti jedino režim predsjednika Rusije Vladimira Putina.

Navaljni je umro 16. februara 2024. godine u kaznenoj koloniji u Sibiru, u dobi od 47 godina. Nije poznato na koji je način otrov, nazvan epibatidin, navodno primijenjen, piše Sky News.

Jače od morfija

Epibatidin je snažan neurotoksin koji se nalazi u određenim vrstama otrovnih žaba u Ekvadoru. Prema dostupnim podacima, čak je 200 puta jači od morfija. Autohtona plemena u Južnoj Americi navodno ga koriste u lovu, nanoseći ga na strijele ili puhaljke.

Rezultate istrage objavila je Julija Navalna, udovica ruskog disidenta, na konferenciji za novinare na marginama Minhenske sigurnosne konferencije. Uz nju su stajali ministri vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Švedske i Nizozemske.

Te četiri zemlje, zajedno s Francuskom, posljednjih su mjeseci sarađivale kako bi utvrdile uzrok Navaljnijeve smrti. Svoje nalaze planiraju dostaviti Organizaciji za zabranu hemijskog oružja (OPCW), tijelu Ujedinjenih naroda zaduženom za nadzor provođenja Konvencije o zabrani hemijskog oružja.

- Teško mi je pronaći prave riječi - rekla je Navalna na engleskom jeziku, vidno potresena. U Minhenu je boravila i 16. februara 2024. godine, kada je objavljena vijest o smrti njenog supruga.

„Bio je to najgori dan u mom životu. Izašla sam na pozornicu i rekla da je moj suprug, Aleksej Navaljni, otrovan. Šta se drugo moglo dogoditi s Putinovim neprijateljem broj jedan u ruskom zatvoru? Ali sada razumijem i znam da to nisu samo riječi. To je naučno dokazano“, naglasila je.

Predgrađe Moskve

Ruske vlasti ranije su tvrdile da Navaljnijeva smrt nije bila sumnjiva te da je preminuo zbog „kombinovanih bolesti“, uključujući poremećaj srčanog ritma.

Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper izjavila je da su Ujedinjeno Kraljevstvo i saveznici radili „s neumoljivom odlučnošću“ kako bi utvrdili šta se zaista dogodilo.

Prema dostupnim informacijama, britanski naučnici iz laboratorija u Porton Downu imali su ključnu ulogu u identifikaciji toksina. Nije odmah bilo jasno kako su došli do uzoraka, no Navalna je ranije tvrdila da su uzorci prokrijumčareni iz Rusije.

Navaljni je pokopan u martu 2024. godine u predgrađu Moskve. „Kao rezultat rada Ujedinjenog Kraljevstva, Švedske i drugih partnera, potvrdili smo da je u tijelu Alekseja Navaljnog pronađen smrtonosni toksin. Taj toksin identificiran je kao otrov koji se nalazi u otrovnim ekvadorskim žabama“, navela je Cooper.

Dodala je da je „samo ruska vlada imala sredstva, motiv i priliku upotrijebiti taj toksin protiv Alekseja Navaljnog u zatvoru“ te da je cilj današnjeg istupa „rasvijetliti barbarski pokušaj Kremlja da ušutka njegov glas“.