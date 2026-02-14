Rubio: Vašington ne namjerava da napusti NATO, evropski lideri napravili niz grešaka, moraju promijeniti kurs

Američki državni sekretar Marko Rubio poslao je poruku jedinstva Evropljanima, kazavši da Vašington ne namjerava da napusti transatlantski savez, ali da su evropski lideri napravili niz grešaka u politikama i da moraju promijeniti kurs.

Kako prenosi agencija Reuters, njegova poruka zajedništva na godišnjoj Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji bila je relativno dobro primljena među okupljenim evropskim diplomatama i bezbjednosnim zvaničnicima.

Iako je Rubio povremeno bockao evropske kreatore politika, njegovo obraćanje je oštro odudaralo od govora potpredsjednika Džej Di Vensa na istom mjestu godinu ranije, kada je tvrdio da najveća opasnost po kontinent dolazi od cenzure i nazadovanja demokratije - a ne od spoljašnjih prijetnji poput Rusije.

"U vrijeme kada naslovi najavljuju kraj transatlantske ere, neka svima bude poznato i jasno da to nije ni naš cilj ni naša želja, jer za nas Amerikance, naš dom može biti na zapadnoj hemisferi, ali ćemo uvijek biti dijete Evrope“, rekao je Rubio okupljenima.

U govoru je, međutim, bilo upadljivo malo konkretnih detalja. Rubio tokom obraćanja koje je trajalo oko pola sata nije pomenuo Rusiju, glavni geopolitički protivteg kontinenta, niti je čak izgovorio ime NATO-a, glavnog evropskog bezbjednosnog saveza, prenosi Rojters.