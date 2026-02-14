Bećirović sa Starmerom: “Ubrzati integraciju BiH u NATO”

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s premijerom Ujedinjenog Kraljevstva Keirom Starmerom.

- Važan razgovor s premijerom Ujedinjenog Kraljevstva Keirom Starmerom, jednim od najuticajnih svjetskih lidera. Premijeru Starmeru sam se zahvalio na kontinuiranoj i snažnoj podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu države Bosne i Hercegovine. Također, naglasio sam da je obostrani interes Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva jačanje svestranih veza između naših država i ubrzana integracija naše države u NATO - objavljeno je na Bećirovićevom zvaničnom Facebook profilu.