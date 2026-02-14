Epstin isticao bliskost s čovjekom koji odlučuje o Nobelovoj nagradi za mir: "Donaldu bi glava eksplodirala"

Džefri Epstin (Jeffrey Epstein) u razgovorima i pozivnicama koje je razmjenjivao s pripadnicima svjetske elite, među kojima su bili Ričard Brenson (Richard Branson), Leri Samers (Larry Summers), Bil Gejts (Bill Gates) te Stiv Benon (Steve Bannon), blizak saradnik Donald Tramp (Donald Trump), u više je navrata naglašavao svoje veze s nekadašnjim predsjednikom odbora za dodjelu Nobelove nagrade za mir.

Na to ukazuju dokumenti iz Epstinovih dosjea.

Torbjorn Jagland (Thorbjørn Jagland), koji je u periodu od 2009. do 2015. godine bio na čelu Norveški Nobelov komitet (Norwegian Nobel Committee), spominje se stotinama puta u milionima dokumenata o bivšem američkom finansijeru i osuđenom seksualnom prijestupniku, koje je prošlog mjeseca objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Department of Justice).

Optužen za korupciju

Nakon objave tih dokumenata, Jagland (75) je u Norveškoj optužen za „tešku korupciju“ u okviru istrage pokrenute na osnovu informacija iz dosjea, saopćila je jedinica norveške policije za privredni kriminal Økokrim (Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime).

Økokrim je ranije najavio provjeru da li su pokloni, putovanja i zajmovi bili primani u vezi s Jaglandovom funkcijom. U četvrtak je izvršen pretres njegove kuće u Oslu, kao i još dvije nekretnine — u Risøru, primorskom gradu na jugu zemlje, te u Raulandu na zapadu Norveške.