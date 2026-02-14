Epstin isticao bliskost s čovjekom koji odlučuje o Nobelovoj nagradi za mir: "Donaldu bi glava eksplodirala"

Džefri Epstin (Jeffrey Epstein) u razgovorima i pozivnicama koje je razmjenjivao s pripadnicima svjetske elite, među kojima su bili Ričard Brenson (Richard Branson), Leri Samers (Larry Summers), Bil Gejts (Bill Gates) te Stiv Benon (Steve Bannon), blizak saradnik Donald Tramp (Donald Trump), u više je navrata naglašavao svoje veze s nekadašnjim predsjednikom odbora za dodjelu Nobelove nagrade za mir.
Na to ukazuju dokumenti iz Epstinovih dosjea.
Torbjorn Jagland (Thorbjørn Jagland), koji je u periodu od 2009. do 2015. godine bio na čelu Norveški Nobelov komitet (Norwegian Nobel Committee), spominje se stotinama puta u milionima dokumenata o bivšem američkom finansijeru i osuđenom seksualnom prijestupniku, koje je prošlog mjeseca objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Department of Justice).
Optužen za korupciju
Nakon objave tih dokumenata, Jagland (75) je u Norveškoj optužen za „tešku korupciju“ u okviru istrage pokrenute na osnovu informacija iz dosjea, saopćila je jedinica norveške policije za privredni kriminal Økokrim (Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime).
Økokrim je ranije najavio provjeru da li su pokloni, putovanja i zajmovi bili primani u vezi s Jaglandovom funkcijom. U četvrtak je izvršen pretres njegove kuće u Oslu, kao i još dvije nekretnine — u Risøru, primorskom gradu na jugu zemlje, te u Raulandu na zapadu Norveške.
Advokati iz Advokatska kancelarija Elden (Elden Law Firm) naveli su da Jagland odbacuje optužbe te da je istog dana ispitan u Økokrimu.
Bez dokaza
U dokumentima koji su do sada pregledani nema dokaza o direktnom lobiranju za Nobelovu nagradu za mir. Ipak, Epstin je u više navrata isticao da je tokom 2010-ih Jaglanda ugošćavao u svojim rezidencijama u Njujorku (New Yorku) i Parizu.
U septembru 2018. godine, za vrijeme prvog Trampovog mandata, Epstin je razmjenjivao SMS poruke s Benonom, uz očitu aluziju na interes za Nobelovu nagradu za mir.
U jednom od brojnih gramatički neurednih odgovora napisao je:
- Donaldu bi glava eksplodirala da zna da si prijatelj s čovjekom koji će u ponedjeljak odlučiti kome ide Nobelova nagrada za mir".
U e-mailu iz 2013. godine, u kojem je spajao investicijske savjete i pohvale za PR prijedloge, Epstin je Brensonu naveo da će Jagland u septembru te godine boraviti kod njega.
Godinu dana nakon što je 2014. napustila funkciju pravne savjetnice u Bijeloj kući predsjednika Barak Obama (Barack Obama), Keti Ruemler (Kathy Ruemmler) je 2015. primila e-mail od Epstina u kojem je stajalo: "Glavni čovjek za Nobelovu nagradu za mir dolazi u posjetu, dolaziš li?".
Pisao i Gejtsu
Epstin je 2014. godine pisao Gejtsu, navodeći da je Jagland ponovo izabran za predsjednika Vijeće Evrope (Council of Europe).
- To je dobro - odgovorio je suosnivač Microsoft i nekada najbogatiji čovjek na svijetu.
Za vrijeme Jaglandovog mandata na čelu komiteta, Nobelova nagrada za mir dodijeljena je Obami 2009. godine, kao i Evropska unija (European Union) 2012. godine.
Jaglanda je u Epstinov krug uveo Terje Rod Larsen (Terje Rød Larsen), norveški diplomata koji je učestvovao u posredovanju tokom mirovnih pregovora iz Osla između Izrael i Palestina. Larsen i njegova supruga također su u Norveškoj suočeni s optužbama za korupciju zbog povezanosti s Epstinom.