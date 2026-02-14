Francuski ministar: Putin spreman koristiti hemijsko oružje protiv vlastitog naroda

Žan-Noel Baro (Jean-Noël Barrot), ministar vanjskih poslova Francuska, izjavio je u subotu da je predsjednik Vladimir Putin spreman upotrijebiti hemijsko oružje protiv vlastitog naroda.

Baro je tu izjavu dao pozivajući se na najnovije zaključke zapadnih zemalja prema kojima je kritičar Kremlja, Aleksej Navaljni, otrovan smrtonosnim nervnim agensom.

Vlade Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Švedska i Nizozemska u zajedničkom su saopćenju navele da su zaključile kako je Navaljni otrovan smrtonosnim toksinom u kaznenoj koloniji prije dvije godine.

Vlada Rusija negirala je bilo kakvu odgovornost za Navaljnijevu smrt.

- Prije dvije godine, Aleksej Navaljni je umro od trovanja uzrokovanog jednim od najsmrtonosnijih nervnih agensa. Sada znamo da je Vladimir Putin spreman upotrijebiti hemijsko oružje protiv vlastitog naroda kako bi održao vlast - rekao je Baro.