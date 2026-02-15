Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da bi se ta zemlja trebala bojati Brisela (Bruxellesa), a ne Rusije.

- Moramo se naviknuti na ideju da se oni koji vole slobodu ne bi trebali bojati Istoka, već Brisela, te da bi trebali okrenuti svoje zabrinute oči prema Briselu. Kritiziranje Vladimira Putina je primitivno i neozbiljno. Brisel je, međutim, opipljiva stvarnost i izravan izvor opasnosti - istakao je Orban.

Mađarski premijer Viktor Orban kaže da bi se njegova zemlja trebala više bojati Evropske unije nego Rusije, obećavajući da će ukloniti "represivni aparat" EU prije onoga što će se činiti žustrim parlamentarnim izborima.