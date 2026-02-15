Orban jasno poručio: Mađarska bi se trebala bojati Brisela, a ne Rusije

Kritiziranje Vladimira Putina je primitivno i neozbiljno, istakao je Orban

15.2.2026

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da bi se ta zemlja trebala bojati Brisela (Bruxellesa), a ne Rusije.

- Moramo se naviknuti na ideju da se oni koji vole slobodu ne bi trebali bojati Istoka, već Brisela, te da bi trebali okrenuti svoje zabrinute oči prema Briselu. Kritiziranje Vladimira Putina je primitivno i neozbiljno. Brisel je, međutim, opipljiva stvarnost i izravan izvor opasnosti - istakao je Orban.

Mađarski premijer Viktor Orban kaže da bi se njegova zemlja trebala više bojati Evropske unije nego Rusije, obećavajući da će ukloniti "represivni aparat" EU prije onoga što će se činiti žustrim parlamentarnim izborima.

U svom godišnjem govoru o stanju nacije u subotu, Orban, inače prijatelj secesioniste Milorada Dodika, se obavezao da će iskorijeniti "strani utjecaj koji ograničava naš suverenitet zajedno s njegovim agentima", dok opoziciona Tisza stranka održava prednost od 8 do 12 postotnih bodova nad Orbanovom vladajućom strankom Fidesz uoči izbora 12. aprila.

Otkad se 2010. godine po drugi put vratio na vlast, Orban je vodio kampanju protiv „pseudo-civilnih organizacija“, „kupljenih novinara“, sudaca i političara u svom nastojanju da izgradi ono što naziva „neliberalnom državom“.

