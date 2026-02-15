Tri tačke mirovnog plana i dalje sporne, Sibiha: "Bez Trampa nerealno okončati rat"

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha (Andrii Sybiha) obratio se na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, gdje je govorio o napretku pregovora s Rusijom o okončanju rata, naglasivši da su tri od ukupno 20 tačaka mirovnog plana i dalje predmet neslaganja.

Sibiha nije iznio dodatne detalje o spornim dijelovima plana, ali je istakao da Kijev ima prijedloge za koje vjeruje da bi mogli biti prihvaćeni, prenosi The Guardian.

- Imamo izvodljive prijedloge, tako da se u sljedećoj rundi zaista nadamo da nećemo slušati dodatna historijska predavanja. Sada je vrijeme za akciju, za dela i za konkretne, odlučne korake - naglasio je ukrajinski ministar.

Potvrdio je da će naredna runda razgovora, nakon dvije prethodne održane u Abu Dabiju, biti organizirana u Ženevi sljedeće sedmice, navodi Gardijan.

Ocijenio je da pregovori „napreduju“, te je u tom kontekstu pohvalio liderstvo američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).