PREGOVORI U ŽENEVI

Tri tačke mirovnog plana i dalje sporne, Sibiha: "Bez Trampa nerealno okončati rat"

Imamo izvodljive prijedloge, tako da se u sljedećoj rundi zaista nadamo da nećemo slušati dodatna historijska predavanja, kazao je ministar

15.2.2026

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha (Andrii Sybiha) obratio se na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, gdje je govorio o napretku pregovora s Rusijom o okončanju rata, naglasivši da su tri od ukupno 20 tačaka mirovnog plana i dalje predmet neslaganja.

Sibiha nije iznio dodatne detalje o spornim dijelovima plana, ali je istakao da Kijev ima prijedloge za koje vjeruje da bi mogli biti prihvaćeni, prenosi The Guardian.

- Imamo izvodljive prijedloge, tako da se u sljedećoj rundi zaista nadamo da nećemo slušati dodatna historijska predavanja. Sada je vrijeme za akciju, za dela i za konkretne, odlučne korake - naglasio je ukrajinski ministar.

Potvrdio je da će naredna runda razgovora, nakon dvije prethodne održane u Abu Dabiju, biti organizirana u Ženevi sljedeće sedmice, navodi Gardijan.

Ocijenio je da pregovori „napreduju“, te je u tom kontekstu pohvalio liderstvo američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

On je izjavio da je "bez Trampa nerealno okončati ovaj rat", ali i da Rusija ne pokazuje "nikakve znake spremnosti za ozbiljne pregovore".

- Paralelno, moramo nastaviti da vršimo pritisak na Rusiju i, moramo priznati, još uvijek imamo instrumente uticaja - rekao je Sibiha.

Moskva je ranije najavila da će treća runda trilateralnih pregovora biti održana u Ženevi 17. i 18. februara, te da će rusku delegaciju predvoditi pomoćnik predsjednika Rusije Vladimir Medinski (Vladimir Medinsky), umjesto Igora Kostjukova (Igor Kostyukov), šefa vojne obavještajne službe.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) također je potvrdio nastavak trilateralnih pregovora u Ženevi iduće sedmice.

