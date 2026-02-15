Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AMERIČKI DRŽAVNI SEKRETAR

Rubio u posjeti Slovačkoj i Mađarskoj: Energetika i savezništvo s Trampom u fokusu razgovora

Donald Tramp otvoreno podržava mađarskog lidera, kojeg je opisao kao "snažnog i moćnog čovjeka", uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 12. april

Marko Rubio. AP

A. O.

15.2.2026

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) nastavlja evropsku turneju posjetama državama koje se ubrajaju među saveznike američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) – Mađarskoj i Slovačkoj.

Na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji u subotu Rubio je pozvao evropske lidere da se okupe oko vizije svjetskog poretka koju zagovara američki predsjednik, istovremeno ih uvjeravajući da će Sjedinjene Američke Države ostati njihov saveznik i prijatelj.

Tokom današnje posjete prvo će boraviti nekoliko sati u Bratislavi, gdje će se sastati sa slovačkim premijerom Robertom Ficom (Robert Fico), koji s američkim predsjednikom dijeli suverenističke i nacionalističke stavove. Fico se nedavno susreo s Donaldom Trampom na Floridi, nakon čega je izjavio da su vodili "izuzetno važne" razgovore.

Nakon Slovačke, Rubio će u ponedjeljak otputovati u Budimpeštu, gdje su planirani susreti s mađarskim zvaničnicima, uključujući premijera Viktora Orbana (Viktor Orbán).

Donald Tramp otvoreno podržava mađarskog lidera, kojeg je opisao kao "snažnog i moćnog čovjeka", uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 12. april. Viktor Orban suočen je s najozbiljnijim političkim izazovom od povratka na vlast 2010. godine, jer njegova stranka Fides zaostaje u anketama za opozicionom strankom Tisa pred predstojeće izbore.

U subotnjem govoru Orban je poručio da će nastaviti ofanzivu protiv "potkupljenih pseudocivilnih organizacija, novinara, sudija i političara", ponavljajući poteze Donalda Trampa u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mađarski premijer najavio je i da naredne sedmice planira put u Vašington kako bi prisustvovao inauguracijskom sastanku Odbora za mir američkog predsjednika.

Bliskost Viktora Orbana i Trampove administracije posebno je izražena kroz zajednički čvrst stav prema migracijama, naročito nakon izbijanja sirijske izbjegličke krize prije deset godina.

Tokom Orbanove prošlogodišnje posjete Bijeloj kući, Mađarska je osigurala izuzeće od američkih sankcija koje se odnose na uvoz ruske nafte i plina.

Za razliku od Trampa, bivši demokratski predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) imao je znatno zategnutiji odnos s Orbanom, optužujući ga da se "kreće prema diktaturi", posebno zbog gušenja nezavisnih medija i kampanje usmjerene protiv prava LGBT+ populacije.

Prema najavama američkih zvaničnika, energetika će biti centralna tema Rubiovih razgovora i u Slovačkoj i u Mađarskoj. Obje zemlje i dalje su u velikoj mjeri zavisne od ruskih fosilnih goriva, uprkos ruskoj invaziji na Ukrajinu 2022. godine.

Slovačka i Mađarska nalaze se u sporu s Evropskom unijom zbog odluke o postepenom ukidanju uvoza ruskog plina, a Vašington namjerava dodatno učvrstiti energetske veze sa svoja dva desničarski orijentisana saveznika.

# MAĐARSKA
# JOE BIDEN
# DONALD TRUMP
# MINHEN
# SLOVAČKA
# MARCO RUBIO
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.