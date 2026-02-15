Rubio u posjeti Slovačkoj i Mađarskoj: Energetika i savezništvo s Trampom u fokusu razgovora

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) nastavlja evropsku turneju posjetama državama koje se ubrajaju među saveznike američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) – Mađarskoj i Slovačkoj.

Na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji u subotu Rubio je pozvao evropske lidere da se okupe oko vizije svjetskog poretka koju zagovara američki predsjednik, istovremeno ih uvjeravajući da će Sjedinjene Američke Države ostati njihov saveznik i prijatelj.

Tokom današnje posjete prvo će boraviti nekoliko sati u Bratislavi, gdje će se sastati sa slovačkim premijerom Robertom Ficom (Robert Fico), koji s američkim predsjednikom dijeli suverenističke i nacionalističke stavove. Fico se nedavno susreo s Donaldom Trampom na Floridi, nakon čega je izjavio da su vodili "izuzetno važne" razgovore.

Nakon Slovačke, Rubio će u ponedjeljak otputovati u Budimpeštu, gdje su planirani susreti s mađarskim zvaničnicima, uključujući premijera Viktora Orbana (Viktor Orbán).

Donald Tramp otvoreno podržava mađarskog lidera, kojeg je opisao kao "snažnog i moćnog čovjeka", uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 12. april. Viktor Orban suočen je s najozbiljnijim političkim izazovom od povratka na vlast 2010. godine, jer njegova stranka Fides zaostaje u anketama za opozicionom strankom Tisa pred predstojeće izbore.

U subotnjem govoru Orban je poručio da će nastaviti ofanzivu protiv "potkupljenih pseudocivilnih organizacija, novinara, sudija i političara", ponavljajući poteze Donalda Trampa u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mađarski premijer najavio je i da naredne sedmice planira put u Vašington kako bi prisustvovao inauguracijskom sastanku Odbora za mir američkog predsjednika.

Bliskost Viktora Orbana i Trampove administracije posebno je izražena kroz zajednički čvrst stav prema migracijama, naročito nakon izbijanja sirijske izbjegličke krize prije deset godina.

Tokom Orbanove prošlogodišnje posjete Bijeloj kući, Mađarska je osigurala izuzeće od američkih sankcija koje se odnose na uvoz ruske nafte i plina.