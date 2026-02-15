Reza Pahlavi poziva SAD na brzu vojnu intervenciju u Iranu: "Intervencija može spasiti živote"

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, uputio je poziv Sjedinjenim Američkim Državama da ubrzaju vojnu intervenciju protiv Irana, ocijenivši da bi takav potez mogao "spasiti živote" i doprinijeti bržem padu sadašnje vlasti u Teheranu.

U razgovoru za Reuters kazao je da administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) ne bi trebala predugo voditi pregovore s iranskim rukovodstvom o novom nuklearnom sporazumu.

Govoreći na marginama Minhenske sigurnosne konferencije, na kojoj predstavnicima iranske vlade nije bilo dozvoljeno prisustvo, Pahlavi je ustvrdio da je režim u Iranu "na ivici kolapsa" te da bi eventualni napad dodatno oslabio vlast ili ubrzao njen slom.

- To je pitanje vremena. Nadamo se da će ovaj napad ubrzati proces i da će se narod konačno vratiti na ulice i dovesti sve do konačnog pada režima - kazao je Pahlavi, koji od Islamske revolucije 1979. godine živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Posljednjih sedmica Iran je suočen s novim valom represije. Vlasti su provele masovna hapšenja i pokrenule kampanju zastrašivanja, pri čemu su hiljade građana privedene kako bi se spriječili novi protesti nakon prošlomjesečnih nemira, najkrvavijih od 1979. godine. Demonstracije su započele 28. decembra kao manji skup u teheranskom Velikom bazaru zbog teške ekonomske situacije, a zatim su se proširile širom zemlje.

Iranska opozicija duboko je podijeljena između različitih političkih i ideoloških frakcija, uključujući monarhiste koji podržavaju Pahlavija, te ima ograničeno organizovano prisustvo unutar Islamske Republike. U ranijem intervjuu za Reuters, Donald Tramp je izrazio sumnju u stvarni obim podrške koju Pahlavi ima unutar Irana.