SIN POSLJEDNJEG ŠAHA

Reza Pahlavi poziva SAD na brzu vojnu intervenciju u Iranu: "Intervencija može spasiti živote"

Nadamo se da će ovaj napad ubrzati proces i da će se narod konačno vratiti na ulice, poručio je

Reza Pahlavi. Platforma X

A. O.

15.2.2026

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, uputio je poziv Sjedinjenim Američkim Državama da ubrzaju vojnu intervenciju protiv Irana, ocijenivši da bi takav potez mogao "spasiti živote" i doprinijeti bržem padu sadašnje vlasti u Teheranu.

U razgovoru za Reuters kazao je da administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) ne bi trebala predugo voditi pregovore s iranskim rukovodstvom o novom nuklearnom sporazumu.

Govoreći na marginama Minhenske sigurnosne konferencije, na kojoj predstavnicima iranske vlade nije bilo dozvoljeno prisustvo, Pahlavi je ustvrdio da je režim u Iranu "na ivici kolapsa" te da bi eventualni napad dodatno oslabio vlast ili ubrzao njen slom.

- To je pitanje vremena. Nadamo se da će ovaj napad ubrzati proces i da će se narod konačno vratiti na ulice i dovesti sve do konačnog pada režima - kazao je Pahlavi, koji od Islamske revolucije 1979. godine živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Posljednjih sedmica Iran je suočen s novim valom represije. Vlasti su provele masovna hapšenja i pokrenule kampanju zastrašivanja, pri čemu su hiljade građana privedene kako bi se spriječili novi protesti nakon prošlomjesečnih nemira, najkrvavijih od 1979. godine. Demonstracije su započele 28. decembra kao manji skup u teheranskom Velikom bazaru zbog teške ekonomske situacije, a zatim su se proširile širom zemlje.

Iranska opozicija duboko je podijeljena između različitih političkih i ideoloških frakcija, uključujući monarhiste koji podržavaju Pahlavija, te ima ograničeno organizovano prisustvo unutar Islamske Republike. U ranijem intervjuu za Reuters, Donald Tramp je izrazio sumnju u stvarni obim podrške koju Pahlavi ima unutar Irana.

Istovremeno, administracija u Vašingtonu vodi diplomatske kontakte s Teheranom radi postizanja novog nuklearnog sporazuma, dok paralelno jača vojno prisustvo u regionu. Američke i iranske diplomate sastale su se prošle sedmice u Omanu, a novi susreti se očekuju uskoro.

- Narod se nada da će u jednom trenutku biti donesena odluka da pregovori nemaju smisla i da se njima ništa neće postići. Tada je vrijeme da Sjedinjene Američke Države intervenišu i urade ono što je predsjednik Trump obećao – da stanu uz narod - poručio je Pahlavi.

Dodao je da je "intervencija način da se spase životi".

Donald Tramp je u petak, obraćajući se američkim vojnicima u Sjevernoj Karolini, izjavio da su pregovori s Iranom zahtjevni te nagovijestio da bi "ulijevanje straha" Teheranu moglo biti potrebno kako bi se kriza riješila mirnim putem.

Dvojica američkih zvaničnika, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, kazali su za Reuters da se američka vojska priprema za mogućnost višesedmične operacije protiv Irana ukoliko Donald Tramp izda naredbu za napad.

# TEHERAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# REZA PAHLAVI
PRIKAŽI KOMENTARE (29)
