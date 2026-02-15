Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VUPERTAL

Drama u autobusu u Njemačkoj: Nožem ranio troje ljudi

Mediji su prenijeli da je osumnjičeni, koji je navodno od ranije poznat policiji, odveden na psihijatrijsko liječenje nakon što je postao nasilan u policijskom pritvoru

Vupertal. S. Spahić / Avaz

S. S.

15.2.2026

Nekoliko ljudi je zadobilo povrede od uboda nožem poslije rasprave u autobusu u gradu Vupertalu na zapadu Njemačke, saopćila je policija.

U saopćenju se navodi da su dvije grupe ljudi u autobusu, koji su učestvovali u karnevalu, počele da se raspravljaju nešto prije ponoći u subotu, a svađa je na kraju prerasla u nasilje, prenosi danas Deutsche Welle.

Vozač je zaustavio autobus i pozvao policiju, koja je uhapsila 19-godišnjeg mladića pod sumnjom da je ranio troje ljudi nožem, prenosi Tanjug.

Povređeni su prevezeni u bolnicu.

Mediji su prenijeli da je osumnjičeni, koji je navodno od ranije poznat policiji, odveden na psihijatrijsko liječenje nakon što je postao nasilan u policijskom pritvoru.

# WUPPERTAL
# NJEMAČKA
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.