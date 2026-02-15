Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova nazvala je "lažnom" izjavu pet evropskih zemalja u kojoj se tvrdi da je opozicionar Aleksej Navaljni umro nakon što je otrovan toksinom otrovne žabe.

U intervjuu za više ruskih medija, Zaharova je rekla da zapadne zemlje pokušavaju skrenuti pažnju sa svojih unutrašnjih problema.

- Bit će rezultata testova, bit će formula supstanci - onda će biti komentara. Bez ovoga, sve izjave i razgovori su lažni, s ciljem da se skrene pažnja sa gorućih problema Zapada - rekla je.