Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DEMANTUJU NAVODE

Rusija oštro reagovala na tvrdnje da je Navaljni otrovan: Sve je lažno, žele skrenuti pažnju s problema Zapada

Glasnogovornica je istakla da se vijest pojavila u trenutku kada bi bilo potrebno predstaviti rezultate istrage o eksploziji plinovoda Sjeverni tok

Aleksej Navaljni. Platforma X

S. S.

15.2.2026

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova nazvala je "lažnom" izjavu pet evropskih zemalja u kojoj se tvrdi da je opozicionar Aleksej Navaljni umro nakon što je otrovan toksinom otrovne žabe.

U intervjuu za više ruskih medija, Zaharova je rekla da zapadne zemlje pokušavaju skrenuti pažnju sa svojih unutrašnjih problema.

- Bit će rezultata testova, bit će formula supstanci - onda će biti komentara. Bez ovoga, sve izjave i razgovori su lažni, s ciljem da se skrene pažnja sa gorućih problema Zapada - rekla je.

Glasnogovornica je istakla da se vijest pojavila u trenutku kada bi bilo potrebno predstaviti rezultate istrage o eksploziji plinovoda Sjeverni tok. Sabotaža plinovoda Sjeverni tok 2022. godine bila je neviđen napad koji je prouzrokovao veliku štetu infrastrukturi koja povezuje Rusiju i Njemačku ispod Baltičkog mora.

Serhii Kuznietsov, bivši oficir ukrajinske vojske optužen za umiješanost u sabotažu, uhapšen je u Italiji. Ukrajinska vlada je više puta negirala bilo kakvu umiješanost. U subotu su Njemačka, Velika Britanija, Nizozemska, Švedska i Francuska objavile zajedničko saopćenje u kojem se tvrdi da je Navaljni otrovan epibatidinom, otrovom ekstrahiranim iz kože ekvadorske otrovne žabe.

Zaključak je donesen na osnovu analize uzoraka Navaljnijevog biološkog materijala, navodi se u saopćenju.

Moskva je objavila smrt Navaljnog u zatvoru u Sibiru u februaru 2024. godine dok je služio 19-godišnju kaznu zbog optužbi za ekstremizam.

# ALEKSEJ NAVALJNI
# RUSIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.