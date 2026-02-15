Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova nazvala je "lažnom" izjavu pet evropskih zemalja u kojoj se tvrdi da je opozicionar Aleksej Navaljni umro nakon što je otrovan toksinom otrovne žabe.
U intervjuu za više ruskih medija, Zaharova je rekla da zapadne zemlje pokušavaju skrenuti pažnju sa svojih unutrašnjih problema.
- Bit će rezultata testova, bit će formula supstanci - onda će biti komentara. Bez ovoga, sve izjave i razgovori su lažni, s ciljem da se skrene pažnja sa gorućih problema Zapada - rekla je.
Glasnogovornica je istakla da se vijest pojavila u trenutku kada bi bilo potrebno predstaviti rezultate istrage o eksploziji plinovoda Sjeverni tok. Sabotaža plinovoda Sjeverni tok 2022. godine bila je neviđen napad koji je prouzrokovao veliku štetu infrastrukturi koja povezuje Rusiju i Njemačku ispod Baltičkog mora.
Serhii Kuznietsov, bivši oficir ukrajinske vojske optužen za umiješanost u sabotažu, uhapšen je u Italiji. Ukrajinska vlada je više puta negirala bilo kakvu umiješanost. U subotu su Njemačka, Velika Britanija, Nizozemska, Švedska i Francuska objavile zajedničko saopćenje u kojem se tvrdi da je Navaljni otrovan epibatidinom, otrovom ekstrahiranim iz kože ekvadorske otrovne žabe.
Zaključak je donesen na osnovu analize uzoraka Navaljnijevog biološkog materijala, navodi se u saopćenju.
Moskva je objavila smrt Navaljnog u zatvoru u Sibiru u februaru 2024. godine dok je služio 19-godišnju kaznu zbog optužbi za ekstremizam.