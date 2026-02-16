Muškarac osumnjičen za masovnu pucnjavu u Sidneju prvi put pred sudom

Australski mediji izvijestili su da se muškarac, koji je osumnjičen da je otvorio vatru na poznatoj plaži Bondi u Sidneju u napadu u kojem je ubijeno 15 ljudi, pojavio prvi put pred sudom.

Naveed Akram (24) suočava se s 59 optužbi zbog napada 14. decembra, uključujući 15 tačaka za ubistvo, 40 tačaka za ranjavanje s namjerom ubistva i terorizam.

Policija tvrdi da je on odgovoran za masovnu pucnjavu sa svojim ocem Sajidom (50) koji je ubijen na mjestu zločina.

Akram se pred sudom pojavio putem videoveze iz popravnog centra Goulburn, zatvora s najvećom sigurnošću jugozapadno od Sidneja, gdje je pritvoren, izvijestili su mediji.

Izvan suda, Akramov advokat Ben Arčbold (Archbold) rekao je da se njegov klijent drži dobro koliko može biti s obzirom na "vrlo teške uvjete" u zatvoru.

Arčbold je rekao da je prerano reći kako će se Akram izjasniti i da s njim nije razgovarao o detaljima napada.

- Sve što sada radimo je pokretanje postupka - kazao je advokat.

Očekuje se da će se suđenje nastaviti u aprilu, prenosi Reuters.