Ukrajina izvela žestoke udare na rusku regiju: Nestalo struje i grijanja

U zapadnoj ruskoj regiji Brjansk, Ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama izazvali su djelomične nestanke struje i grijanja, izvijestile su lokalne vlasti sinoć, opisavši ove udare kao jedne od najžešćih od početka rata.

Guverner Aleksander Bogomaz objavio je na Telegramu kako su napadi na energetsku infrastrukturu ostavili pet općina i dijelove Brjanska bez struje i grijanja.