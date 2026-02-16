Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAPAD TRAJAO 12 SATI

Ukrajina izvela žestoke udare na rusku regiju: Nestalo struje i grijanja

Oboreno više od 170 bespilotnih letjelica

Nestalo struje. X

Dž. R.

16.2.2026

U zapadnoj ruskoj regiji Brjansk, Ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama izazvali su djelomične nestanke struje i grijanja, izvijestile su lokalne vlasti sinoć, opisavši ove udare kao jedne od najžešćih od početka rata.

Guverner Aleksander Bogomaz objavio je na Telegramu kako su napadi na energetsku infrastrukturu ostavili pet općina i dijelove Brjanska bez struje i grijanja.

Rekao je da je napad bespilotnim letjelicama trajao više od 12 sati i da je oboreno više od 170 bespilotnih letjelica. Rusija je u više navrata gađala energetski sistem Ukrajine projektilima i napadala bespilotnim letjelicama otkako je pokrenula svoju potpunu invaziju 2022.

Kao odgovor, ukrajinska vojska pojačala je napade bespilotnim letjelicama na ruski teritorij, često fokusirajući se na postrojenja za preradu nafte i plina. Regija Brjansk nalazi se blizu ukrajinske granice i bila je među ruskim regijama koje su najviše pogođene prekograničnim granatiranjem i napadima bespilotnih letjelica tokom sukoba.

# NAPAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.