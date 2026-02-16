Sjeverna Koreja: Izgrađeno naselje za porodice vojnika koji se bore u Ukrajini

Sjeverna Koreja je u ponedjeljak objavila da je u Pjongjangu završena izgradnja novog stambenog naselja namijenjenog porodicama sjevernokorejskih vojnika koji su poginuli boreći se uz ruske snage u Ukrajini. Ovo je najnoviji potez Kim Jong-una, lidera Sjeverne Koreje, kako bi odao počast onima koji su izgubili živote u ratu.

Državni mediji objavili su fotografije na kojima se vidi kako Kim Jong-un šeta novom ulicom, nazvanom Saeppyol Street, i obilazi domove nekih porodica, u pratnji svoje sve istaknutije kćerke, za koju se vjeruje da se zove Kim Ju Ae. Tom prilikom obećao je da će se odužiti "mladima" koji su "sve žrtvovali za svoju domovinu".

Hiljade poginulih

Posljednjih mjeseci Sjeverna Koreja je pojačala propagandu kojom veliča trupe raspoređene na ratište u ruskom ratu protiv Ukrajine, između ostalog podizanjem memorijalnog zida i izgradnjom muzeja. Analitičari to vide kao pokušaj učvršćivanja unutrašnjeg jedinstva i suzbijanja mogućeg nezadovoljstva javnosti.

Kim je u proteklim mjesecima poslao hiljade vojnika i velike količine vojne opreme, uključujući artiljeriju i rakete, kako bi podgrijao rat ruskog predsjednika Vladimira Putina protiv Ukrajine, dok se dvojica lidera približavaju u svjetlu svojih odvojenih konfrontacija sa Vašingtonom.

Južnokorejska Nacionalna obavještajna služba prošle sedmice je zastupnicima u parlamentu saopćila da procjenjuje kako je oko 6.000 sjevernokorejskih vojnika poginulo ili ranjeno tokom raspoređivanja u ratu, ali nije iznijela precizne podatke o broju poginulih. Agencija je prošle godine ocjenjivala da je život izgubilo oko 600 vojnika.

Korist od rata

Obavještajna služba smatra da sjevernokorejske snage imaju korist od učešća u ratu jer stiču savremeno borbeno iskustvo i rusku tehničku podršku koja bi mogla poboljšati performanse njihovih sistema naoružanja, naveli su zastupnici koji su prisustvovali prošlosedmičnom zatvorenom brifingu.

Izgradnja nove ulice dolazi u trenutku kada se Sjeverna Koreja priprema otvoriti veliki kongres vladajuće partije kasnije ovog mjeseca. Očekuje se da će Kim tada objaviti ključne ciljeve u unutrašnjoj i vanjskoj politici za narednih pet godina i poduzeti dodatne korake kako bi dodatno učvrstio svoju kontrolu.