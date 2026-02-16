Bugarska novinska agencija BTA otvorila dopisništvo u Grčkoj

Bugarska novinska agencija (BTA) otvorila je stalno dopisništvo u glavnom gradu Grčke, Atini. Time BTA sada ima stalno prisustvo u prijestolnicama svih susjednih zemalja, nakon što su prethodnih godina otvorena dopisništva u Skoplju, Bukureštu, Ankari i Beogradu.

- Otvaramo nacionalni pres klub u Atini na simboličan dan za odnose između Bugara i Grka - naglasio je generalni direktor BTA Kiril Valčev, ističući da je otvaranje upriličeno na praznik Svetog Konstantina Ćirila Filozofa, koji Bugarska pravoslavna crkva obilježava 14. februara.

- Mediji su pozvani da donose znanje o današnjem vremenu, a BTA to čini već 128 godina - istakao je, napominjući da stalni dopisnici BTA, poput Ivana Lazarova u Atini, doprinose potpunijem informisanju javnosti.

Veoma važan dan

Predsjednica Upravnog odbora grčke novinske agencije ANA-MPA Aria Agatsa također je istakla da je ovaj dan veoma važan i simboličan, jer su Sveti Ćiril i njegov brat Sveti Metodije rođeni i odrasli u Solunu, nakon čega su postali prosvjetitelji slavenskih naroda.

- To pokazuje koliko nas stvari povezuje. Ovdje smo kao narodi, kao novinari, da ostvarimo odličnu saradnju -kazala je Agatsa i poželjela uspjeh u radu novom pres klubu BTA u Atini.

Generalni direktor Bugarskog nacionalnog radija (BNR) Milen Mitev naglasio je važnost razvoja dopisničkih mreža u današnjem medijskom okruženju.

- Ništa se ne može uporediti s vlastitim izvorima. Najbolja informacija je ona koju mediji mogu prikupiti i dobiti iz prve ruke. Zato je važno da bugarski mediji održavaju dobro razvijene dopisničke mreže, posebno u vremenima poput današnjih, kada je sve teže razlikovati istinu od manipulacije - rekao je Mitev.

Bugarsko Grči odnosi

Bugarski ambasador u Grčkoj Valentin Porjazov kazao je kako je ovo veoma dobar dan za bugarsko-grčke odnose.

- Danas su dvije zemlje partneri unutar Evropske unije i saveznici u NATO-u, a Bugarska nema boljeg saveznika unutar EU i regiona. Veoma mi je drago što nakon oko 25 godina odsustva dopisništva BTA, zahvaljujući mudrom rukovodstvu generalnog direktora BTA Kirila Valčeva, danas otvaramo ovaj nacionalni pres klub - rekao je Porjazov.