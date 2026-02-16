Video / Masovni protest u Sarajevu: Građani krenuli od Zemaljskog muzeja BiH

Ekipa "Dnevnog avaza"

16.2.2026

Učesnici današnjeg protesta u Sarajevu nakon okupljanja kod Zemaljskog muzeja u BiH krenuli su ka Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš", gdje je i dalje smještena učenica (17) koja je zadobila teške povrede u nesreći u Sarajevu.

Njoj je noga amputirana i trenutno je hospitalizirana. 

Podsjećamo, povod okupljanja, na sada već četvrtim protestima je zbog tragedije koja se desila u četvrtak kada je tramvaj iskočio iz šina prilikom čega je poginuo mladić Erdoan Morankić (2003.).

Pogledajte šta smo zabilježili na licu mjesta.

