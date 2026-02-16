Sinu Ramzana Kadirova prijeti sljepoća: Teška nesreća koju je doživio već ostavila trajne posljedice, a prijete i gore

Sin čečenskog lidera Ramzana Kadirova suočava se s ozbiljnim zdravstvenim posljedicama nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila početkom godine. Prema navodima opozicionog lista Novaja Gazeta Evropa, Adamu Kadirovu su ljekari morali ukloniti slezenu, a zbog oštećenja optičkog nerva prijeti mu trajni gubitak vida na jednom oku.

List se poziva na vlastite izvore, dok informaciju prenosi i njemački Bild. Kako se navodi, osamnaestogodišnjak je tri sedmice proveo u Botkin bolnici u Moskvi, nakon čega mu je propisana stroga dijeta u trajanju od šest mjeseci. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je oštećen optički nerv, zbog čega postoji realan rizik da izgubi vid na jednom oku.

Nesreća u Grozonom

Nesreća se dogodila u januaru u Groznom. Prema pisanju opozicionih kanala, Adam Kadirov je pri velikoj brzini izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu, nakon čega je došlo i do sudara vozila iz pratnje.

Dok su nezavisni mediji izvještavali o teškim povredama, njegov otac Ramzan Kadirov odbacio je te navode kao "lažne vijesti". Ubrzo nakon toga objavio je videosnimak sina koji djeluje vidno mršavije, ali stoji uspravno.

Nasljednik sistema lojalnog Kremlju

Adam Kadirov važi za mogućeg nasljednika svog oca, koji Čečenijom upravlja čvrstom rukom i kojeg Kremlj smatra jednim od najodanijih saveznika Vladimira Putina na Kavkazu.

Moskva toleriše specifičan položaj Čečenije unutar Ruske Federacije, uključujući snažnu bezbjednosnu strukturu i visok stepen autonomije. Ramzan Kadirov poznat je po brutalnom obračunu s političkim protivnicima, dok se kritičari režima suočavaju sa zastrašivanjem i represijom.

Njegov sin dospio je u fokus međunarodne javnosti kada se pojavio snimak na kojem, sa 15 godina, fizički napada nenaoružanog zatvorenika. Umjesto osude, dobio je više odlikovanja i počasnih titula.

U aprilu 2025. imenovan je za sekretara Čečenskog bezbjednosnog savjeta, čime je dodatno učvršćen njegov status unutar sistema koji se temelji na lojalnosti Vladimiru Putinu.

Ipak, kako navodi Bild, konačne odluke o vlasti u Čečeniji ne donose se u Groznom, već u Kremlju.