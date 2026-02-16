AMERIČKI DRŽAVNI SEKRETAR

Marko Rubio izjavio da sporazum s Iranom nije lak, tvrdi da Teheran koristi čistu teologiju u donošenju odluka

Mislim da ovdje postoji prilika da se diplomatskim putem postigne sporazum koji će riješiti stvari koje nas brinu, kazao je

Marko Rubio. AP

Anadolija

16.2.2026

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u ponedjeljak da postizanje sporazuma s Iranom ostaje teško zbog ideološke strukture vodstva u Teheranu, ali je naglasio spremnost Vašington da se bavi diplomatijom.

- Postizanje sporazuma s Iranom nije lako - rekao je Rubio na zajedničkoj konferenciji za novinare s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom nakon razgovora na visokom nivou u Budimpešti koji su se fokusirali na stratešku saradnju, energiju i geopolitičku koordinaciju.

- Iranom upravljaju radikalni šiitski klerici, koji donose političke odluke na osnovu čiste teologije - rekao je Rubio.

Nastavak diplomatije

Međutim, dodao je da je Vašington spreman za nastavak diplomatskog angažmana.

- Uvijek smo govorili da je teško, ali pokušat ćemo. To je ono što predsjednik Donald Tramp pokušava - rekao je.

- Sigurno neću pregovarati s Iranom ovdje pred novinarima i na pozornici. Naši pregovarači su sada na putu tamo. Imat će sastanke. Vidjet ćemo šta će se dogoditi - pojasnio je.

- Predsjednik uvijek preferira mirne ishode i ishode dogovorene prije svega - dodao je Rubio.

- Mislim da ovdje postoji prilika da se diplomatski postigne sporazum koji se bavi stvarima koje nas brinu - zaključio je.

Također je naglasio pristup Vašingtona glavnim globalnim silama, tvrdeći da je angažman neophodan čak i usred rivalstva.

- Bilo bi ludo da Sjedinjene Države i Kina nemaju odnose i ne komuniciraju jedna s drugom - rekao je, ističući globalnu težinu Kine kao velike zemlje s ogromnom populacijom, nuklearnim kapacitetima i drugom najvećom svjetskom ekonomijom.

Priznao je tenzije između Vašingtona  i Pekinga, ali je naglasio potrebu da se njima pragmatično upravlja.

- Sada, dvije velike zemlje poput ovih, imamo li razlike? Apsolutno imamo i morat ćemo upravljati tim razlikama - rekao je.

Rat u Ukrajini

Tokom razgovora, Rubio i Orban su razgovarali i o ratu u Ukrajini, a američki zvaničnik je naglasio ulogu Vašingtona u posredovanju.

- Mi smo jedina nacija na svijetu koja očigledno može dovesti obje strane za pregovarački stol - rekao je Rubio, napominjući da su vojni predstavnici obje strane nedavno održali razgovore.

Naglasio je da SAD ne pokušava nametnuti rješenje.

- Ne pokušavamo nikome nametnuti sporazum. Ne pokušavamo nikoga prisiliti da prihvati sporazum koji ne želi prihvatiti. Samo im želimo pomoći - dodao je.

Orban je, sa svoje strane, izrazio snažnu podršku američkim mirovnim inicijativama i pripisao Trumpu zasluge za generiranje diplomatskog zamaha.

- Da je Donald Tramp bio predsjednik Sjedinjenih Država, ovaj rat nikada ne bi izbio - rekao je Orban.

- Mađarska je i dalje spremna da, ako dođe do mirovnog samita, obezbijedimo mjesto za to ovdje u Budimpešti - dodao je.

Američko izuzeće

Također je ukazao na energetske aranžmane povezane s političkim odlukama Vašingtona, rekavši da američko izuzeće omogućava Mađarskoj da održi energetsku sigurnost.

- Izuzetak koji su predsjednici Sjedinjenih Država dali Americi omogućava korištenje ruskog plina i nafte ovdje u Mađarskoj - rekao je, dodajući da aranžman pomaže u osiguravanju stabilne opskrbe i pristupačne energije za domaćinstva i industriju.

Orban je također opisao bilateralne veze Mađarske i SAD-a kao neviđene po snazi.

- Novo zlatno doba je nastupilo pred nama u pogledu odnosa između Sjedinjenih Država i Mađarske - rekao je.

Rubio je ponovio tu procjenu.

- Odnos između Sjedinjenih Država i Mađarske danas je najbliži koliko mogu zamisliti. I nije samo retorički blizak, blizak je u djelovanju i stvarima koje se zapravo događaju - rekao je Rubio.

