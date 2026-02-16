Marko Rubio izjavio da sporazum s Iranom nije lak, tvrdi da Teheran koristi čistu teologiju u donošenju odluka

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u ponedjeljak da postizanje sporazuma s Iranom ostaje teško zbog ideološke strukture vodstva u Teheranu, ali je naglasio spremnost Vašington da se bavi diplomatijom.

- Postizanje sporazuma s Iranom nije lako - rekao je Rubio na zajedničkoj konferenciji za novinare s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom nakon razgovora na visokom nivou u Budimpešti koji su se fokusirali na stratešku saradnju, energiju i geopolitičku koordinaciju.

- Iranom upravljaju radikalni šiitski klerici, koji donose političke odluke na osnovu čiste teologije - rekao je Rubio.

Nastavak diplomatije

Međutim, dodao je da je Vašington spreman za nastavak diplomatskog angažmana.

- Uvijek smo govorili da je teško, ali pokušat ćemo. To je ono što predsjednik Donald Tramp pokušava - rekao je.

- Sigurno neću pregovarati s Iranom ovdje pred novinarima i na pozornici. Naši pregovarači su sada na putu tamo. Imat će sastanke. Vidjet ćemo šta će se dogoditi - pojasnio je.

- Predsjednik uvijek preferira mirne ishode i ishode dogovorene prije svega - dodao je Rubio.

- Mislim da ovdje postoji prilika da se diplomatski postigne sporazum koji se bavi stvarima koje nas brinu - zaključio je.

Također je naglasio pristup Vašingtona glavnim globalnim silama, tvrdeći da je angažman neophodan čak i usred rivalstva.

- Bilo bi ludo da Sjedinjene Države i Kina nemaju odnose i ne komuniciraju jedna s drugom - rekao je, ističući globalnu težinu Kine kao velike zemlje s ogromnom populacijom, nuklearnim kapacitetima i drugom najvećom svjetskom ekonomijom.

Priznao je tenzije između Vašingtona i Pekinga, ali je naglasio potrebu da se njima pragmatično upravlja.

- Sada, dvije velike zemlje poput ovih, imamo li razlike? Apsolutno imamo i morat ćemo upravljati tim razlikama - rekao je.

Rat u Ukrajini

Tokom razgovora, Rubio i Orban su razgovarali i o ratu u Ukrajini, a američki zvaničnik je naglasio ulogu Vašingtona u posredovanju.

- Mi smo jedina nacija na svijetu koja očigledno može dovesti obje strane za pregovarački stol - rekao je Rubio, napominjući da su vojni predstavnici obje strane nedavno održali razgovore.

Naglasio je da SAD ne pokušava nametnuti rješenje.

- Ne pokušavamo nikome nametnuti sporazum. Ne pokušavamo nikoga prisiliti da prihvati sporazum koji ne želi prihvatiti. Samo im želimo pomoći - dodao je.

Orban je, sa svoje strane, izrazio snažnu podršku američkim mirovnim inicijativama i pripisao Trumpu zasluge za generiranje diplomatskog zamaha.

- Da je Donald Tramp bio predsjednik Sjedinjenih Država, ovaj rat nikada ne bi izbio - rekao je Orban.

- Mađarska je i dalje spremna da, ako dođe do mirovnog samita, obezbijedimo mjesto za to ovdje u Budimpešti - dodao je.

Američko izuzeće

Također je ukazao na energetske aranžmane povezane s političkim odlukama Vašingtona, rekavši da američko izuzeće omogućava Mađarskoj da održi energetsku sigurnost.

- Izuzetak koji su predsjednici Sjedinjenih Država dali Americi omogućava korištenje ruskog plina i nafte ovdje u Mađarskoj - rekao je, dodajući da aranžman pomaže u osiguravanju stabilne opskrbe i pristupačne energije za domaćinstva i industriju.

Orban je također opisao bilateralne veze Mađarske i SAD-a kao neviđene po snazi.

- Novo zlatno doba je nastupilo pred nama u pogledu odnosa između Sjedinjenih Država i Mađarske - rekao je.

Rubio je ponovio tu procjenu.

- Odnos između Sjedinjenih Država i Mađarske danas je najbliži koliko mogu zamisliti. I nije samo retorički blizak, blizak je u djelovanju i stvarima koje se zapravo događaju - rekao je Rubio.