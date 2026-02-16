UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski se hitno oglasio: "Rusija sprema novi masovni udar u Ukrajini, preduzimamo mjere sigurnosti"

Čak i prije trilateralnih razgovora u Ženevi, ruska vojska ne dobija nikakva druga uputstva osim da nastavi napade na Ukrajinu, poručio je

Volodimir Zelenski. Ured predsjednika Ukrajine

M. Až.

16.2.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da, prema obavještajnim podacima, Moskva priprema novi masovni udar u Ukrajini.

Zelenski je naveo da je naložio komandantu Oružanih snaga Anatoliju Krivonožki, ministru odbrane Mihailu Fedorovu i šefu državne energetske kompanije Vitaliju Zajčenku da preduzmu dodatne mjere sigurnosti.

- Čak i prije trilateralnih razgovora u Ženevi, ruska vojska ne dobija nikakva druga uputstva osim da nastavi napade na Ukrajinu. To mnogo govori o stavu Rusije prema diplomatskim naporima njenih partnera - naveo je Zelenski na Telegramu.

On je ponovio da samo snažan pritisak na Rusiju i pružanje jasnih sigurnosnih garancija može dovesti do okončanja rata.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
