Zelenski se hitno oglasio: "Rusija sprema novi masovni udar u Ukrajini, preduzimamo mjere sigurnosti"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da, prema obavještajnim podacima, Moskva priprema novi masovni udar u Ukrajini.

Zelenski je naveo da je naložio komandantu Oružanih snaga Anatoliju Krivonožki, ministru odbrane Mihailu Fedorovu i šefu državne energetske kompanije Vitaliju Zajčenku da preduzmu dodatne mjere sigurnosti.

- Čak i prije trilateralnih razgovora u Ženevi, ruska vojska ne dobija nikakva druga uputstva osim da nastavi napade na Ukrajinu. To mnogo govori o stavu Rusije prema diplomatskim naporima njenih partnera - naveo je Zelenski na Telegramu.

On je ponovio da samo snažan pritisak na Rusiju i pružanje jasnih sigurnosnih garancija može dovesti do okončanja rata.