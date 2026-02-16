Lukašenko upozorio Trampa: "Na pokušavajte da nas razdvojite ili nekako zavadite"

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je na početku pregovora između Bjelorusije i Sjedinjenih Američkih Država upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.

- Odmah sam zamolio Amerikance da ne razgovaraju o ovom pitanju. Rekao sam upravo ovo: Rusija i mi smo odavno donijeli odluku, svi to znaju i djelovat ćemo zajedno, i ne pokušavajte da nas razdvojite ili nekako zavadite - rekao je Lukašenko na sastanku sa državnim sekretarom Savezne države Sergejem Glazjevom, prenosi RIA Novosti.

On je naveo da je pitanje Rusije pokrenuto na njegovu inicijativu tokom prvog sastanka sa američkom delegacijom. Prema njegovim riječima, američka strana je odgovorila da razumije suštinu odnosa između Bjelorusije i Rusije.

- Amerikanci su rekli: 'Mi o tome nismo ni razgovarali u našim pregovorima; mi savršeno dobro razumijemo šta Rusija znači za Bjelorusiju, a šta Bjelorusija znači za Rusiju.' A onda, Kina", rekao je Lukašenko.

On je podvukao da u pregovorima sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, Minsk ne rješava svoje probleme na račun Rusije.

Odbor za mir

Predsjednik Bjelorusije je takođe demantovao izvještaje medija da je, na zahtjev ruskog lidera Vladimira Putina, odbio da prisustvuje sastanku Odbora za mir koji je inicirao predsjednik SAD Donald Tramp, gdje bi Minsk trebalo da predstavlja ministar vanjskih poslova Maksim Riženkov.

Takođe je dodao da namjerava da sa Putinom razgovara o učešću Minska u Trampovom Odboru za mir.

On je napomenuo da Minsk, kao dio Odbora za mir, ne planira da izdvoji sredstva za obnovu Pojasa Gaze.

- Nemamo namjeru da izdvojimo milijarde. Putin ih je izdvojio – hvala vam. Amerikanci će možda izdvojiti pet milijardi. Mi nemamo milijarde da izdvojimo čak ni za ovo dobro djelo, obnovu Gaze, koja je varvarski bombardovana, a ispod tih ruševina leže ljudski životi, što je najvažnije, djeca - rekao je Lukašenko.

Kritika UN-a

On je istakao da su Ujedinjene nacije (UN) bezvrijedna organizacija "koja ništa ne odlučuje i nikada neće", ali da trenutno nema alternative.

- Bit ću iskren: kada bi postojala organizacija koja bi mogla da zamijeni Ujedinjene nacije, prekrstio bih se i bio bih presretan - rekao je Lukašenko.

Kako je naveo, aktivnosti UN su pune "praznih, nepotrebnih događaja", dok istinski važna pitanja ostaju neriješena.

- Da li su UN spriječile ijedan sukob? Nijedan. Ali mi smo realisti. Danas ne postoji nijedna druga organizacija koja bi okupila sve predstavnike država svijeta, cijelog svijeta - naglasio je Lukašenko.

Situacija u Venecueli

Lukašenko je rekao da je ponudio Sjedinjenim Američkim Državama idealan tok djelovanja u vezi sa situacijom u Venecueli, ali da su umjesto toga Amerikanci "uradili nešto glupo", zarobivši predsjednika te zemlje Nikolas Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

- Stalno im govorim iskreno gdje griješe. Griješe sa Madurom, uradili su nešto glupo. Upozorio sam ih. Na predlog Amerikanaca – ne mene, ali su me pitali, bio sam uvučen u ovaj problem. I ponudio sam im savršeno rješenje. Savršeno rješenje! Ali oni su krenuli svojim putem - naveo je Lukašenko.

Prema njegovim riječima, Tramp je "želio da udovolji vojsci" po pitanju Venecuele i SAD su pogrešno postupile zarobljavanjem venecuelanskog predsjednika.

- Pa šta su uradili? Uvijek morate da razmišljate: napravio sam korak, ali šta se desilo dalje? Pa šta sada? Kako Maduro može biti odgovoran za trgovinu drogom? Za šta može biti optužen? Pa, dokazati da je bio na čelu nekog kartela. I cijeli svijet je umješan u trgovinu drogom, to je istina - rekao je bjeloruski lider.

Sastanak s Francuzima

On je dodao i da je francuskim predstavnicima koji su posjetili Minsk prenio poruku ruskog predsjednika Vladimira Putina.

- Francuzi su došli ovdje. Prenio sam im poruku ne samo u svoje ime, već i od predsjednika Putina", rekao je Lukašenko i ocijenio da se francuski predsjednik Emanuel Makron "urazumio i odlučio da uspostavi kontakte sa Rusijom u sumrak svoje karijere".

Napomenuo je da Zapadna Evropa odbija da sarađuje sa Moskvom i Minskom, čak i na račun sopstvenih interesa.

- Jedina osoba sa kojom bi mogli da komuniciraju, da se druže i da razgovaraju – to sam rekao prije godinu ili šest mjeseci – je Rusija. Evo resursa, a vi imate najvišu tehnologiju. Hajde da sarađujemo zajedno. Ovo je evroazijski region i to bi bila najmoćnija organizacija - rekao je Lukašenko i ocijenio da Evropska unija nije voljna da sledi takav put.