Iranski šef diplomatije: Došao sam da postignem sporazum, ali kapitulacija nije na stolu

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči sastao se u ponedjeljak u Ženevi s generalnim direktorom Međunarodna agencija za atomsku energiju Rafaelom Grosijem, uoči nove runde pregovora između Vašingtona i Teherana o rješavanju dugotrajnog nuklearnog spora.

Sastanak dolazi u trenutku pojačanih napetosti, bez jasnih signala da je kompromis na vidiku, dok nad regionom i dalje lebdi prijetnja moguće američke vojne intervencije.

Sjedinjene Američke Države, koje su se u junu pridružile Izraelu u zračnim napadima na iranske ciljeve, rasporedile su drugu grupu nosača aviona na Bliski istok, uz dodatne ratne brodove i avione koji su već prisutni u regionu.

Istovremeno je Iran u ponedjeljak započeo veliku vojnu vježbu u Hormuškom moreuzu, jednom od ključnih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte. Kroz taj moreuz prolazi oko petine ukupnih globalnih tokova sirove nafte, a njegovo eventualno zatvaranje izazvalo bi snažan rast cijena na svjetskom tržištu.

Poluzvanična novinska agencija Tasnim navela je da Revolucionarna garda provodi vježbu pod nazivom "Pametna kontrola Hormuškog moreuza", s ciljem provjere spremnosti mornaričkih jedinica za zaštitu plovnog puta.

Dodatne tenzije izazvala je i civilna vježba hemijske odbrane u energetskoj zoni Pars na jugu Irana, čiji je cilj jačanje spremnosti za eventualne incidente u tom strateškom energetskom čvorištu.

Pregovori se šire i na raketni program

SAD i Iran obnovili su pregovore početkom ovog mjeseca kako bi pokušali riješiti višedecenijski spor u vezi s iranskim nuklearnim programom. Vašington, zapadne zemlje i Izrael smatraju da Teheran nastoji razviti nuklearno oružje, što Iran kategorično negira, tvrdeći da je program isključivo civilne prirode.

Vašington sada nastoji proširiti razgovore i na druga pitanja, uključujući iranski raketni arsenal. Teheran poručuje da je spreman pregovarati isključivo o ograničenjima nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija te da ne pristaje na potpuno obustavljanje obogaćivanja uranija. Raketne sposobnosti, kako ističu, nisu predmet pregovora.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je tokom posjete Mađarskoj da će postizanje sporazuma biti izuzetno zahtjevno.

- Mislim da postoji prilika da se diplomatskim putem postigne dogovor koji će adresirati naše zabrinutosti. Bit ćemo otvoreni za to, ali ne želim preuveličavati, bit će teško. Vrlo je teško postići stvarne dogovore s Iranom, jer imamo posla s radikalnim šiitskim klericima koji donose teološke, a ne geopolitičke odluke - rekao je Rubio.

S druge strane, Aragči je poručio da je u Ženevu doputovao s ciljem postizanja "pravednog i uravnoteženog sporazuma".

- Ono što nije na stolu jeste kapitulacija pred prijetnjama - napisao je na društvenoj mreži X.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Madžid Taht Ravanchi izjavio je za BBC da je Teheran spreman na kompromis kada je riječ o nuklearnom programu, ali da je "lopta sada u američkom dvorištu" kako bi pokazali da zaista žele sporazum.

IAEA traži pojašnjenje o obogaćenom uraniju

Međunarodna agencija za atomsku energiju već mjesecima traži od Irana objašnjenje o sudbini oko 440 kilograma visoko obogaćenog uranija, nakon izraelsko-američkih napada na nuklearna postrojenja u junu prošle godine.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je prošle sedmice razgovarao s američkim predsjednikom Donald Tramp, ističući da svaki eventualni sporazum mora podrazumijevati potpuno demontiranje iranske nuklearne infrastrukture.

"Ne smije postojati nikakva sposobnost obogaćivanja – ne samo zaustavljanje procesa, već demontiranje opreme i infrastrukture koja to omogućava", rekao je Netanjahu, dodavši da je skeptičan prema mogućnosti postizanja dogovora.