Trampov plan za turiste koji ulaze u SAD izazvao buru

Prijedlog američke vlade koji bi od turista iz zemalja uključenih u Program ukidanja viza zahtijevao objavu podataka s društvenih mreža izazvao je kritike i zabrinutost kod zakonodavaca i turističke industrije.

Ministarstvo domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država zasad se nije službeno oglasilo o prijedlogu, iako je još u decembru naznačeno da bi se mjera mogla početi provoditi već ovog mjeseca.

Kritika prijedloga

Dvojica demokratskih senatora, Ed Marki i Ron Vajden, u petak su pozvali američku vladu da odustane od plana. U pismu su kritizirali prijedlog američke Carinske i granične zaštite (CBP), upozorivši:

- Zahtijevajući od putnika da otkriju svoje osobne podatke na društvenim mrežama, CBP će prisiliti ljude koji jednostavno žele posjetiti porodice u Sjedinjenim Državama, poslovati s američkim kompanijama ili prisustvovati događajima poput nadolazećeg Svjetskog prvenstva da se podvrgnu sveobuhvatnom digitalnom nadzoru.

Dodali su da bi takva praksa vjerovatno izazvala negodovanje i među Amerikancima:

- Nema sumnje da bi mnogi Amerikanci bili ogorčeni kada bi zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske ili Australije nametnule sličnu politiku američkim turistima.

Moguće posljedice

Zabrinutost zbog mogućih posljedica izrazila je i američka turistička industrija. Jedna od predstavničkih skupina upozorila je da bi nova pravila mogla imati "zastrašujući učinak" na broj dolazaka u SAD. I U.S. Travel Association upozorava na ekonomske posljedice:

- Ako pogriješimo u ovoj politici, milijuni putnika mogli bi odnijeti svoje poslovanje i milijarde dolara koje troše negdje drugdje, samo oslabivši Ameriku.

Podsjetimo, podnositelji zahtjeva za imigrantske i neimigrantske vize već od 2019. godine moraju dijeliti slične informacije. Novo pooštrenje provjera dio je izvršne uredbe koju je Donald Tramp potpisao u januaru 2025., a kojom se traži da se posjetitelji SAD-a "provjere i pregledaju u najvećoj mogućoj mjeri".

Program ukidanja viza omogućuje građanima 42 zemlje, uglavnom evropskih, boravak u SAD-u do 90 dana bez potrebe za vizom. Ti putnici moraju ispuniti obrazac Elektroničkog sistema za autorizaciju putovanja (ESTA), a prema novim prijedlozima on bi uključivao i obavezu navođenja profila na društvenim mrežama.

Uz to, razmatraju se dodatne mjere, a one bi od putnika zahtijevale navođenje svih adresa e-pošte korištenih u posljednjih deset godina, kao i osobnih podataka članova porodice – uključujući imena, datume rođenja, prebivalište i mjesto rođenja roditelja, braće i sestara te djece i supružnika.

Ministarstvo vanjskih poslova u decembru je objavilo da podnositelji zahtjeva za vizu H-1B i njihovi uzdržavani članovi porodica moraju postaviti svoje profile na društvenim mrežama na "javno" kako bi službenici mogli pregledati njihove objave.