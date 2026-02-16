Tragedija u Njemačkoj: Vozača iz BiH priklještio kamion, preminuo na mjestu nesreće

Teška saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros na autoputu A9 u Njemačkoj, u blizini Leipziga, u kojoj je život izgubio vozač kamiona iz Bosne i Hercegovine.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko 4:25 sati između čvorišta Großkugel i Leipzig-West, u smjeru Münchena. Teretno vozilo firme Euro Limun iz Doboja, koje je prevozilo tešku građevinsku mašinu, iz još neutvrđenih razloga sletjelo je s kolovoza.

Kamion je prethodno udario u zaštitnu ogradu, prešao sve tri trake, probio drugu ogradu i završio u jarku pored autoputa.

Prilikom prevrtanja došlo je do pomjeranja tereta, a prema navodima njemačkih medija, 44-godišnji vozač najvjerovatnije je ostao priklješten ispod mašine i preminuo na mjestu nesreće.

Na teren su odmah izašle spasilačke službe i vatrogasci, a zbog složenog izvlačenja vozila i tereta saobraćaj je bio otežan i djelimično obustavljen više sati. Uzrok nesreće bit će poznat nakon završetka policijske istrage.

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, nastradali vozač iza sebe je ostavio porodicu i sina starog oko 11 godina, što ovu tragediju čini još potresnijom.