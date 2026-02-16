Tajna bogatstva Džefrija Epstina: Kako je nastavnik postao multimilioner

Uspon Džefrija Epstina od nastavnika matematike bez fakultetske diplome do multimilionera godinama je izazivao brojna pitanja javnosti, istražitelja i medija.

Iako je često prikazivan kao finansijski genije s elitnim klijentima, brojne istrage i svjedočenja ukazuju na znatno složeniju i kontroverzniju priču o porijeklu njegovog bogatstva.

Ko je bio Epstin?

Epstin je odrastao u radničkoj porodici na Coney Islandu u Njujorku, a karijeru je započeo kao predavač fizike u privatnoj školi, iako nije imao fakultetsku diplomu. Prekretnica u njegovoj karijeri desila se kada je, zahvaljujući poznanstvima, dobio posao u investicijskoj banci Bear Stearns krajem 1970-ih. Tamo je stekao kontakte u svijetu visokih finansija i do 1980. postao ograničeni partner, što mu je dalo određeni kredibilitet na Wall Streetu.

Nakon odlaska iz banke sredinom 1980-ih, Epstinovo poslovanje postalo je teško pratiti. Nije bilo jasno čime se tačno bavio, ali je nastavio graditi reputaciju finansijskog savjetnika za bogate klijente.

Prema tvrdnjama Stivena Hofenberga, bivšeg direktora kompanije Towers Financial Corporation, Epstin je bio uključen u poslovne aktivnosti koje su kasnije povezane s velikom Ponzijevom shemom vrijednom stotine miliona dolara. Hofenberg je osuđen na zatvorsku kaznu, dok Epstin nikada nije bio optužen u tom slučaju.

Ključni trenutak u stvaranju bogatstva bila je veza s milijarderom Lesom Veksnerom, osnivačem kompanija poput Victoria's Secret. Epstin je početkom 1990-ih dobio gotovo potpunu kontrolu nad Veksnerovim ličnim finansijama, što mu je omogućilo visoke naknade, pristup luksuznim nekretninama i privatnim avionima, ali i, kako je kasnije tvrdio Veksner, pronevjeru velikih iznosa novca.

Prema navodima američkih tužilaca, kombinacija naknada i zloupotrebe finansijskog povjerenja čini najveći dio Epstinovog bogatstva. Navodno je kupovao imovinu u Veksnerovo ime, a potom je preprodavao sebi po znatno nižim cijenama, uključujući luksuznu vilu u Njujorku i privatni avion. Godine 2008. postignuta je privatna nagodba kojom je Epstin vratio oko 100 miliona dolara, ali je zadržao značajnu imovinu i novac.

Veksnerova reputacija otvorila je Epstinu vrata elitnih krugova. Korištenjem poznanstava i često isticanjem veza s utjecajnim osobama, Epstin je izgradio mrežu bogatih klijenata i poznanika, među kojima su bili političari, biznismeni i slavne ličnosti. Taj društveni kapital dodatno je učvrstio percepciju njegove finansijske moći.

Šta se desilo s Epstinovim bogatstvom?

Bankarski sektor također je bio dio priče. Epstin je godinama koristio usluge velikih institucija poput JPMorgan Chase i Deutsche Bank, čak i nakon što je 2008. postao registrovani seksualni prijestupnik. Obje banke su kasnije pristale na višemilionske nagodbe u sporovima povezanim s njegovim poslovanjem, bez priznanja krivice.

Epstin je uhapšen u julu 2019. pod optužbama za trgovinu maloljetnicama u svrhu seksualnog iskorištavanja, a mjesec dana kasnije pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji.

Njegova ostavina procijenjena je na oko 577 miliona dolara i uključivala je nekretnine, investicione fondove, dionice i gotovinu raspoređenu kroz mrežu kompanija. Ipak, pravni troškovi, porezi i nagodbe sa žrtvama značajno su smanjili vrijednost imovine.

Višemjesečna istraga lista The New York Times objavljena 2025. zaključila je da je Epstin bogatstvo izgradio prvenstveno kroz "prevare, krađe i laži", a ne kroz izuzetne investicione sposobnosti.