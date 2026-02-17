Tramp zaprijetio Iranu traumatičnim posljedicama ukoliko ne postignu dogovor

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) upozorio je Teheran šta će se desiti ukoliko se ne postigne sporazum. Upozorenje je stiglo uoči planiranih razgovora između Sjedinjenih Država i Irana u Ženevi.

Teheran i Vašington uz posredovanje Omana započinju danas u Ženevi drugi krug razgovora s ciljem izbjegavanja rizika američke vojne intervencije. Tramp je rekao da će biti "neizravno" uključen u nove razgovore.

- Mislim da ne žele preuzeti odgovornost za posljedice nepostizanja dogovora - rekao je Tramp, misleći na iranske vlasti.

Realniji stav

Dvije neprijateljske zemlje obnovile su razgovore 6. februara u Muscatu, glavnom gradu Omana, nakon eskalacije prijetnji s obje strane.

- U svjetlu razgovora, "možemo oprezno zaključiti da je stav SAD o iranskom nuklearnom pitanju postao realniji - rekao je jučer glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baqaei novinskoj agenciji IRNA.

Paralelno s diplomatskim naporima, Iranska revolucionarna garda rasporedila je jučer brodove i helikoptere te testirala dronove i rakete u vojnoj vježbi koja se čini kao demonstracija sile u strateškom Hormuškom tjesnacu.

Manevri, čije trajanje nije navedeno, imaju za cilj pripremiti Čuvare, ideološku vojsku Islamske Republike, "za potencijalne sigurnosne i vojne prijetnje", rekla je državna televizija koja je emitirala snimke.

Vašington pak i dalje održava vojni pritisak, nosač zrakoplova nalazi se uz obalu Irana, otprilike 700 kilometara od obala, a i drugi će biti raspoređen. Donald Tramp, čini se, drži svoje mogućnosti otvorenima, ocjenjuje France presse.

Interesi Iranaca

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči stigao je jučer u Švicarsku gdje se sastao sa svojim omanskim kolegom kako bi objasnio "perspektivu i razmatranja Islamske Republike o nuklearnom pitanju i ukidanju sankcija", prema iranskom ministarstvu vanjskih poslova.

U tom saopćenju on je spomenuo i iransku "odlučnost" da slijedi "diplomatiju usmjerenu na rezultate kako bi se garantovali interesi i prava Iranaca te mir i stabilnost u regiji". Zapadne zemlje i Izrael, za koji stručnjaci smatraju da je jedina nuklearna sila na Bliskom istoku, sumnjaju da se Iran želi domoći nuklearnog oružja.

Teheran poriče da gaji takve ambicije, ali inzistira na svom "neotuđivom pravu" da razvija civilni nuklearni program i obogaćuje uranij, posebno za energiju, u skladu s odredbama Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), kojega je potpisnik.

Donald Tramp uputio je brojna upozorenja nakon krvavog gušenja masovnih protesta u Iranu u januaru, a istovremeno je ostavio otvorena vrata diplomatskom rješenju, posebno u vezi s iranskim nuklearnim programom.

Promjena režima

U slučaju neuspjeha u postizanju sporazuma, američki predsjednik zaprijetio je Iranu "traumatičnim" posljedicama, pa čak i otvoreno spomenuo mogućnost promjene režima.

- Čini se da bi to bila najbolja stvar koja bi se mogla dogoditi - rekao je novinarima kada su ga pitali o mogućoj "promjeni režima".

- Ono što nije na stolu je pokoriti se prijetnjama - naglasio je jučer Aragči, rekavši da je u Ženevi "s pravim idejama za postizanje poštenog i pravednog sporazuma".

Sjedinjene Države i Iran ne slažu se oko sadržaja svojih novih razgovora. Iran želi razgovarati samo o svom nuklearnom programu. Vašington, poput Izraela, također zahtijeva da Iran ograniči svoj program balističkih projektila i prestane podržavati regionalne oružane skupine.