Ukrajina vratila veliki dio teritorije, Maskova odluka doprinijela uspjehu

Protekle sedmice, ukrajinske snage uspjele su vratiti ukupno 201 kvadratni kilometar ranije okupirane teritorije, ostvarivši tako svoj najbrži napredak još od ljeta 2023. godine, pokazali su podaci koje su analizirale agencije, pozivajući se na informacije Američki institut za proučavanje rata (ISW).

Zanimljiv je podatak da su ruske snage uspjele osvojiti novu teritoriju samo u ponedjeljak, dok je ostatak sedmice protekao u znaku napredovanja ukrajinske vojske.

Vojni analitičari smatraju da iza ovih iznenadnih uspjeha ukrajinske vojske stoje tehnički problemi s kojima se suočava ruska strana. Konkretno, agencije citiraju analizu ISW-a prema kojoj su napredovanju Ukrajinaca vjerovatno pomogli problemi koje ruska vojska ima s korištenjem satelitskog internet sistema Starlink.

Američka kompanija SpaceX, koja upravlja ovim sistemom, saopćila je da je uvela mjere kako bi spriječila rusku vojsku da koristi njihovu tehnologiju. Poznato je da su ruske snage ranije koristile Starlink terminale, između ostalog, i za precizno navođenje bespilotnih letjelica.

Iako je ovaj napredak značajan, podaci ukazuju na širu sliku dugotrajnog sukoba. Agencija AFP navodi da je prije izbijanja rata, prije gotovo četiri godine, Rusija kontrolisala sedam posto ukrajinske teritorije.

Trenutno pod okupacijom drže 19,5 posto teritorije, dok je prije godinu dana taj broj iznosio 18,6 posto. Ukupna površina Ukrajine iznosi više od 603 hiljade kvadratnih kilometara.