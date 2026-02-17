Hilari Klinton optužila Trampovu administraciju za "zataškavanje" Epstinovih dosjea

Hilari Klinton (Hillary Clinton) optužila je administraciju predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) za "zataškavanje" u vezi s postupanjem s dokumentima koji se odnose na pokojnog seksualnog prijestupnika Džeferija Epstina (Jeffreyja Epsteina).

- Objavite dosjee. Namjerno odugovlače s tim - izjavila je bivša američka državna sekretarka za BBC u Berlinu, gdje prisustvuje godišnjem Svjetskom forumu.

Bijela kuća je oštro odgovorila na ove navode, insistirajući na tome da su objavljivanjem dokumenata učinili "više za žrtve nego što su demokrate ikada učinile".

Bračni par Klinton trebao bi se pojaviti pred Odborom za nadzor – Bil Klinton (Bill Clinton) 27. februara, a Hilari dan ranije. Planirano glasanje o nepoštivanju Kongresa je odgođeno nakon što su pristali na svjedočenje. Ovo će biti prvi put da jedan bivši američki predsjednik svjedoči pred kongresnim panelom još od Džeralda Forda (Geralda Forda) 1983. godine.

Klintonovi su zatražili da saslušanje bude javno, umjesto zatvorenog iskaza.

- Pojavit ćemo se, ali smatramo da bi bilo bolje da to bude javno - rekla je Hilari Klinton za BBC, dodavši:

- Samo želim da bude pošteno. Želim da svi budu tretirani na isti način. Nemamo šta kriti. Više puta smo pozivali na potpunu objavu ovih dokumenata. Smatramo da je sunčeva svjetlost najbolji dezinficijens. - rekla je Hilari.

Bivša predsjednička kandidatkinja tvrdi da se ona i njen suprug koriste kako bi se skrenula pažnja s Trampa.

- Pogledajte ovaj "sjajni predmet". Imat ćemo Klintonove, čak i Hilari Klinton, koja nikada nije upoznala tog čovjeka - rekla je Hilari, napominjući da je Gilejn Meksvel (Ghislaine Maxwell), osuđenu saradnicu Epstina, srela samo "u nekoliko navrata".

Donald Tramp, čije se ime spominje stotine puta u Epstinovim dokumentima, ali kojeg žrtve nisu optužile za zločine, za BBC je izjavio da nema šta kriti.

- Oslobođen sam optužbi. Nisam imao nikakve veze s Džeferijem Epstinom. Ušli su u to nadajući se da će nešto naći, a našli su upravo suprotno - rekao je Tramp iz aviona Air Force One, dodavši da su Klintoin i mnoge druge demokrate ti koji su "uvučeni u problem".

Ministarstvo pravde SAD-a (DoJ) ranije je saopćilo da neki dokumenti sadrže "neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv Trampa" podnesene FBI-u neposredno prije izbora 2020. godine, nazivajući ih neosnovanim.

Ministarstvo pravde je ranije ovog mjeseca objavilo milione novih dokumenata o Epstinu u skladu sa "Zakonom o transparentnosti Epstinovih dosjea". Međutim, republikanski zastupnik Tomas Masie (Thomas Massie), koautor zakona, zatražio je objavu i internih memoranduma o prošlim odlukama o podizanju optužnica.

Na pitanje da li bi Endru Mauntbaten Vindzor (Andrew Mountbatten-Windsor) (bivši princ) trebao izaći pred kongresni odbor, Hilari Klinton je rekla:

- Mislim da bi svako ko je pozvan trebao svjedočiti - rekla je Klinton.

Endru, koji se suočio s pritiskom da svjedoči o svojim vezama s Epstinom, više puta je negirao bilo kakvu krivicu. On je 2022. godine postigao vansudsku nagodbu s Virdžinija Džufre (Virginijom Giuffre), koja nije sadržavala priznanje odgovornosti. Džufre je preminula izvršivši samoubistvo 2025. godine.

Bil Klinton, koji se također pojavljuje u dokumentima, tvrdi da je prekinuo kontakt s Epstinom prije dvije decenije. Ni on ni Hilari nisu optuženi za zloupotrebe od strane preživjelih žrtava Epstinovog zlostavljanja.