Jedna osoba poginula, dvije teško povrijeđene u napadu nožem u Sidneju

Jedan muškarac je ubijen, a dvije osobe su kritično povrijeđene u napadu nožem u Sidneju (Sydneyju) u utorak, saopštila je policija.

Hitne službe su pozvane u predgrađe na zapadu Sidneja (Sydneyja) nakon dojava da je muškarac nožem napao više osoba prije nego što je pobjegao, navodi se u saopštenju policije Novog Južnog Valsa (Walesa) (NSW). Napad se dogodio duž prometne trgovačke ulice, prenosi dpa.

Bolničari su ukazali pomoć trima osobama s teškim povredama, uključujući muškarca u tridesetim ili četrdesetim godinama koji je preminuo na mjestu događaja, izjavio je visoki zvaničnik policije Novog Južnog Walesa Simon Glasser.

- Preostale dvije osobe, 22-godišnji muškarac i 47-godišnja žena, prevezene su u bolnicu u kritičnom stanju - dodao je.

Glasser je rekao da je muškarac uhapšen nedugo potom, nakon policijske operacije u tom području.

- Osumnjičeni je od ranije poznat policiji zbog sitnih krivičnih djela i više incidenata povezanih s mentalnim zdravljem - rekao je Glasser, dodajući da se očekuje da će osumnjičeni kasnije u utorak biti izveden pred sud.

- Istraga je u vrlo ranoj fazi. Policija u ovom trenutku ne zna koji je bio motiv. Međutim, čini se da je riječ o nasumičnom napadu. Strašan je zločin koji se dogodio neposredno prije ručka, kada je bilo mnogo ljudi u blizini - kazao je.