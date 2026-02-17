U stravičnom požaru poginulo pet osoba: Žrtve nisu mogle pobjeći iz ostave

U požaru u stambenoj zgradi u Kataloniji na sjeveroistoku Španije, poginulo je pet osoba, a četiri su lakše povrijeđene.

Vlasti vjeruju da su svi preminuli bili mladi ljudi, od kojih neki možda i maloljetnici, prenosi španska novinska agencija EFE, pozivajući se na izvore iz vatrogasne službe.

Požar je izbio u ostavi peterospratnice u Manlleuu, gradu s 21.000 stanovnika sjeverno od Barcelone, rekli su vatrogasci u saopćenju.

Iz još uvijek nepoznatih razloga, žrtve nisu mogle pobjeći iz ostave, dodali su. Mossos d'Esquadra, katalonska policija, otvorila je istragu o uzroku požara.

Identifikacija žrtava bit će dovršena danas, budući da su neka tijela bila karbonizirana.