Rusi u velikim problemima: Ukrajinci izveli najveći prodor od 2023. godine

Ukrajinska vojska izvela je koordinirane napade duž približno 1.100 kilometara duge linije fronta, iskoristivši prekid komunikacione usluge Starlink za ruske jedinice. Prema izvještajima s terena i navodima ukrajinskih izvora, ruske snage su se povukle, a oslobođeno je 11 sela.
Sredinom februara ruske jedinice ostale su bez pristupa ključnom sistemu za digitalnu razmjenu podataka, što je Kijev iskoristio za pokretanje ofanzivnih operacija.
Analiza agencije AFP, zasnovana na podacima američkog Instituta za proučavanje rata, pokazuje da su ukrajinske snage između srijede i nedjelje ponovo preuzele 201 kvadratni kilometar teritorije pod ruskom kontrolom. Riječ je o površini gotovo jednakoj ruskim teritorijalnim dobicima tokom cijelog decembra, te o najvećem povratu teritorije u tako kratkom periodu još od kontraofanzive u junu 2023. godine.
Najveći napredak ostvaren je u sektoru Zaporižja, gdje su kombinovane jurišne grupe sastavljene od pješadije, oklopnih transportera i bespilotnih letjelica oslobodile pet sela duž 30 kilometara linije fronta kod grada Huljajpolja.
Ruske jedinice su se povukle preko taktički značajne rijeke Haičur, čime je ponovo uspostavljena ukrajinska kontrola nad područjem koje su ruske snage držale od kraja prošlog ljeta.
Prema ukrajinskim medijima, elitne 82. i 95. zračno-jurišna brigada te iskusne 33. i 475. jurišna pješačka pukovnija predvodile su napade. S druge strane, ruski vojni izvori navode da su u napadima sudjelovale i elitne 210. i 225. jurišna pukovnija te 24. jurišna pukovnija "Aidar".
pukovnija potvrdila je borbe kod Huljajpolja, izvijestivši na svom Telegram kanalu da su njeni jurišni odredi očistili ruske snage iz utvrda oko dva sela te da su u jednom danu ubili 40 ruskih vojnika. Kyiv Post nije mogao neovisno potvrditi tu tvrdnju.
Portal Euromaidan izvijestio je da su ukrajinske jurišne skupine, koristeći američke tenkove M1A1 Abrams i švedska borbena vozila pješaštva CV-90, uspjele "brzo očistiti" ruske trupe iz pet naselja.
Prema ukrajinskim borbenim izvješćima, do ponedjeljka je potvrđeno oslobađanje sela Vidradne, Verbove, Pridorožnje i Ternuvate. Ruski vojni blogeri izvijestili su da se borbe oko sela Verbove još uvijek vode.
Gašenje Starlinka kao ključna prednost
I ruski i ukrajinski izvori potvrdili su da je napadima značajno pomogla odluka američke kompanije SpaceX da onemogući Starlink terminale nabavljene na crnom i sivom tržištu. Zbog prekida usluge ruske su postrojbe u zoni napada uglavnom ostale bez mogućnosti razmjene digitalnih podataka te su se za borbene informacije i zapovijedi morale osloniti na VHF radioveze koje je lako ometati.
Prekid je također onemogućio ruska bespilotna kopnena vozila, prisilivši logističke postrojbe da se za dostavu hrane i streljiva te evakuaciju ranjenika okrenu vozilima s posadom, motociklima ili četverociklima, koji su izrazito ranjivi na napade dronovima.
Slični, ali manji ukrajinski prodori zabilježeni su i drugdje. Kod sela Mahdalinivka uz autoput Zaporižja–Vasilivka napredak je potvrđen snimkom drona koju je objavila 33. jurišna pukovnija. Teritorijalni dobici zabilježeni su i u harkivskom sektoru kod grada Sviatohirska te u donjeckom sektoru blizu grada Časiv Jara.
Analitičari: Taktički uspjeh Kijeva
Neovisni analitičari ocijenili su da su ukrajinski teritorijalni dobici u otprilike četiri dana borbe jasna pobjeda za Kijev, kojom su poništeni ruski uspjesi ostvareni tokom tri do četiri mjeseca uz teške gubitke. Konrad Muzyka, direktor sigurnosne istraživačke skupine Rochan Consulting, rekao je da su ukrajinski prodori, iako lokalni, bili značajni te da je cilj bio ojačati obrambene položaje.
- Nedavni ukrajinski protunapadi duž osi Huljajpolja potvrđuju da je gustoća ruskih snaga u nekim sektorima, uključujući i one operativno važne, i dalje relativno niska. To dobro koordiniranim ukrajinskim napadima omogućuje postizanje brzih, lokaliziranih teritorijalnih dobitaka - naveo je Muzyka.
- Ovo čemu svjedočimo jasan je ukrajinski taktički uspjeh i značajan ruski neuspjeh. Ruske snage nisu uspjele svoje ranije operativno postignuće – prelazak rijeke Haičur – pretvoriti u trajno uporište. Jednako je značajan i njihov očiti neuspjeh da predvide i apsorbiraju ukrajinski protuudar, koji je poništio više od mjesec dana ruskog napredovanja na tom području.
Francuski vojni analitičar Clément Molin ocijenio je da napadi nisu bili protuofenziva, već "operacija čišćenja" s ciljem uspostave čvršćih obrambenih položaja prije vjerojatne ruske proljetne ofenzive.
- Ukrajina ne pokušava izvršiti proboj, već se utrkuje s vremenom kako bi se ukopala - rekao je Molin.
Neovisna OSINT skupina DeepState potvrdila je ukrajinsko napredovanje, ali je upozorila da je situacija i dalje nestabilna te da kontrola nad zauzetim selima još nije konsolidirana.
Podijeljene reakcije iz Rusije
Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su ukrajinske snage "pokrenule ofenzivne operacije" u sektoru Huljajpolja. Vojni dopisnik Jevgenij Podubni izjavio je za državnu televiziju Rossiya-1 da je ruska odbrana odbila sve napade i da ukrajinske snage "ni na jednom sektoru nisu uspjele postići stabilan napredak ili se učvrstiti na zauzetim položajima".
Međutim, drugi izvori, uključujući pro-kremaljske vojne blogere, proturječili su službenoj liniji Kremlja. Mihail Zvinčuk, autor popularnog bloga Rybar, napisao je: "Situacija postaje teška... Prije su to bili samo upadi, a sada neprijatelj djeluje masovnije. Neprijatelj je uspio ući na područje Ternove, Kosivceve i Prilukija, a probio se i do predgrađa Olenokostjantinivke. Nije uspio u potpunosti istisnuti ruske postrojbe iz tih naselja, ali borbe su teške i dugotrajne."
Prokremaljski kanal Cargrad priznao je ukrajinske dobitke, okrivljujući vojno vodstvo za uljepšavanje izvještaja, ali je ustvrdio da će Rusija na kraju pobijediti.
- Situacija u zoni odgovornosti grupe 'Istok' je teška. Neprijatelj se pod okriljem magle pokušava probiti u praznine između naših uporišta, koristeći činjenicu da se koordinacija između postrojbi pogoršala. Danas te uljepšane slike za Kremlj plaćamo krvlju i teritorijem. Ipak, unatoč neprijateljskoj prednosti u komunikacijama, nema katastrofe - navodi se u izvještaju.