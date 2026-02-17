Rusi u velikim problemima: Ukrajinci izveli najveći prodor od 2023. godine

Ukrajinska vojska izvela je koordinirane napade duž približno 1.100 kilometara duge linije fronta, iskoristivši prekid komunikacione usluge Starlink za ruske jedinice. Prema izvještajima s terena i navodima ukrajinskih izvora, ruske snage su se povukle, a oslobođeno je 11 sela. Sredinom februara ruske jedinice ostale su bez pristupa ključnom sistemu za digitalnu razmjenu podataka, što je Kijev iskoristio za pokretanje ofanzivnih operacija. Analiza agencije AFP, zasnovana na podacima američkog Instituta za proučavanje rata, pokazuje da su ukrajinske snage između srijede i nedjelje ponovo preuzele 201 kvadratni kilometar teritorije pod ruskom kontrolom. Riječ je o površini gotovo jednakoj ruskim teritorijalnim dobicima tokom cijelog decembra, te o najvećem povratu teritorije u tako kratkom periodu još od kontraofanzive u junu 2023. godine. Najveći napredak ostvaren je u sektoru Zaporižja, gdje su kombinovane jurišne grupe sastavljene od pješadije, oklopnih transportera i bespilotnih letjelica oslobodile pet sela duž 30 kilometara linije fronta kod grada Huljajpolja. Ruske jedinice su se povukle preko taktički značajne rijeke Haičur, čime je ponovo uspostavljena ukrajinska kontrola nad područjem koje su ruske snage držale od kraja prošlog ljeta.



Najveći napredak ostvaren je u sektoru Zaporižja . ISW

Prema ukrajinskim medijima, elitne 82. i 95. zračno-jurišna brigada te iskusne 33. i 475. jurišna pješačka pukovnija predvodile su napade. S druge strane, ruski vojni izvori navode da su u napadima sudjelovale i elitne 210. i 225. jurišna pukovnija te 24. jurišna pukovnija "Aidar". pukovnija potvrdila je borbe kod Huljajpolja, izvijestivši na svom Telegram kanalu da su njeni jurišni odredi očistili ruske snage iz utvrda oko dva sela te da su u jednom danu ubili 40 ruskih vojnika. Kyiv Post nije mogao neovisno potvrditi tu tvrdnju. Portal Euromaidan izvijestio je da su ukrajinske jurišne skupine, koristeći američke tenkove M1A1 Abrams i švedska borbena vozila pješaštva CV-90, uspjele "brzo očistiti" ruske trupe iz pet naselja.

Napredak u Dnipropetrovskoj oblasti . ISW

Prema ukrajinskim borbenim izvješćima, do ponedjeljka je potvrđeno oslobađanje sela Vidradne, Verbove, Pridorožnje i Ternuvate. Ruski vojni blogeri izvijestili su da se borbe oko sela Verbove još uvijek vode. Gašenje Starlinka kao ključna prednost I ruski i ukrajinski izvori potvrdili su da je napadima značajno pomogla odluka američke kompanije SpaceX da onemogući Starlink terminale nabavljene na crnom i sivom tržištu. Zbog prekida usluge ruske su postrojbe u zoni napada uglavnom ostale bez mogućnosti razmjene digitalnih podataka te su se za borbene informacije i zapovijedi morale osloniti na VHF radioveze koje je lako ometati.

Hersonska oblast . ISW