Iranski ministar vanjskih poslova kazao da su održani ozbiljni razgovori sa SAD-om i da postoji jasan put za dogovor

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u utorak da su tokom posljednje runde indirektnih nuklearnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama vođeni ozbiljniji razgovori i da je atmosfera dijaloga bila konstruktivnija.
U razgovoru s novinarima nakon završetka druge runde razgovora sa SAD-om u Ženevi, uz posredovanje Omana, Araghchi je rekao da su strane postigle opći dogovor o skupu vodećih principa koji će poslužiti kao osnova za početak rada na tekstu potencijalnog sporazuma.
- Odlučeno je da će obje strane raditi na nacrtima potencijalnog sporazuma, a nakon toga će razmijeniti tekstove - rekao je.
- Vrijeme sljedeće runde razgovora bit će određeno naknadno - rekao je Aragči.
Iranski šef diplomatije dodao je da sada predstoji jasan put za pregovore o nuklearnom programu s američkom stranom, koji su pozitivno ocijenjeni iz iranske perspektive.
Međutim, upozorio je da napredak u pregovorima ne znači da je postignut brzi dogovor, ali da je proces pregovora započeo i da je postignut dobar iskorak.
- Obje strane imaju stavove čije će približavanje trebati neko vrijeme - dodao je.