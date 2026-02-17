Iranski ministar vanjskih poslova kazao da su održani ozbiljni razgovori sa SAD-om i da postoji jasan put za dogovor

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u utorak da su tokom posljednje runde indirektnih nuklearnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama vođeni ozbiljniji razgovori i da je atmosfera dijaloga bila konstruktivnija.

U razgovoru s novinarima nakon završetka druge runde razgovora sa SAD-om u Ženevi, uz posredovanje Omana, Araghchi je rekao da su strane postigle opći dogovor o skupu vodećih principa koji će poslužiti kao osnova za početak rada na tekstu potencijalnog sporazuma.