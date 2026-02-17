ABAS ARAGČI

Iranski ministar vanjskih poslova kazao da su održani ozbiljni razgovori sa SAD-om i da postoji jasan put za dogovor

Iran i SAD održali su u utorak u Ženevi drugu rundu indirektnih pregovora o iranskom nuklearnom programu

Abas Aragči.

Anadolija

17.2.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u utorak da su tokom posljednje runde indirektnih nuklearnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama vođeni ozbiljniji razgovori i da je atmosfera dijaloga bila konstruktivnija.

U razgovoru s novinarima nakon završetka druge runde razgovora sa SAD-om u Ženevi, uz posredovanje Omana, Araghchi je rekao da su strane postigle opći dogovor o skupu vodećih principa koji će poslužiti kao osnova za početak rada na tekstu potencijalnog sporazuma.

- Odlučeno je da će obje strane raditi na nacrtima potencijalnog sporazuma, a nakon toga će razmijeniti tekstove - rekao je.

- Vrijeme sljedeće runde razgovora bit će određeno naknadno - rekao je Aragči.

Iranski šef diplomatije dodao je da sada predstoji jasan put za pregovore o nuklearnom programu s američkom stranom, koji su pozitivno ocijenjeni iz iranske perspektive.

Međutim, upozorio je da napredak u pregovorima ne znači da je postignut brzi dogovor, ali da je proces pregovora započeo i da je postignut dobar iskorak.

- Obje strane imaju stavove čije će približavanje trebati neko vrijeme - dodao je.

# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
