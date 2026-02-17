Kakve su bile veze Epstina sa supermodelom Naomi Kembl?

U milionima dokumenata koje je Ministarstvo pravde SAD objavilo o Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein), osuđenom seksualnom prestupniku, ime britanskog supermodela Naomi Kembl (Campbell) pojavljuje se često, ukazujući na dugogodišnje društvene i poslovne kontakte između njih dvoje.

Letjela avionom

E-mailovi pokazuju da je Kembl tražila da leti Epstinovim privatnim avionom, dogovarala sastanke s njim u njegovoj vili u Njujorku i komunicirala s njegovom dugogodišnjom asistenticom Lesli Gruf (Lesley Groff) o svojim putovanjima i planovima. Epstin je također bio pozivan na događaje povezane s Kembl, uključujući proslave i modne događaje, a u nekim slučajevima je i prisustvovao.

Dokumenti otkrivaju da je Kembl ostala u Epstinovom društvenom krugu i nakon njegove presude 2008. godine na Floridi zbog podvođenja maloljetnice na prostituciju. Njihova komunikacija nastavila se i nakon njegovog izlaska iz zatvora 2009. godine, a Epstin je, prema prepisci, pokušavao organizirati poslovne sastanke za Kembl s utjecajnim osobama iz modne industrije, uključujući potencijalne partnere za pokretanje linije donjeg rublja i kupaćih kostima.

300 dokumenata

Ime Kembl pojavljuje se u gotovo 300 dokumenata Ministarstva pravde, zajedno s imenima drugih poznatih javnih ličnosti, uključujući bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona (Bill Clinton), bivšeg izraelskog premijera Ehuda Baraka i Donalda Trampa (Trump). Jedan dokument čak uključuje njeno ime na listi osoba kojima je trebala Epstinova zatvorska adresa 2008. godine, iako njen advokat tvrdi da ona nije znala za tu listu niti je pokušala stupiti u kontakt s Epstinom dok je bio u zatvoru.

Izjave žrtava FBI-u navode da je Epstin koristio svoje poznanstvo s Kembl kako bi impresionirao mlade djevojke i uvjerio ih da im može pomoći u manekenskoj karijeri. Jedna žrtva izjavila je da ju je Epstin upoznao s Kembl kada je imala 15 godina, dok su druge rekle da su je vidjele u Epstinovoj vili u Njujorku ili na njegovom privatnom ostrvu. Virdžinija Gufr (Virginia Giuffre), jedna od najpoznatijih Epstinovih žrtava, također je ranije izjavila da ju je Epstin upoznao s Kembl.

Kemblin advokat Martin Singer izjavio je da njegova klijentica nije imala nikakvo saznanje o Epstinovim kriminalnim aktivnostima prije njegovog hapšenja 2019. godine, niti je imala kontakt s njim nakon toga. Također je naveo da je Kembl živjela u Moskvi između 2008. i 2013. godine i da nije znala da je Epstin bio registrovani seksualni prestupnik.

Singer je potvrdio da je Kembl nekoliko puta koristila Epstinov avion, ali je naglasio da nikada nije svjedočila nikakvom neprimjerenom ponašanju. Također je rekao da, ako je Epstin koristio njeno ime kako bi impresionirao ili pridobio povjerenje mladih žena, to je učinio bez njenog znanja ili odobrenja.





Nije optužena

Iako dokumenti potvrđuju da je Kembl bila dio Epstinovog šireg društvenog kruga i da su održavali kontakt godinama, ona nije optužena ni za kakvo krivično djelo. FBI intervjui sa žrtvama nisu pružili potvrđene dokaze koji bi implicirali Kembl u Epstinove kriminalne aktivnosti. Dokumenti ipak pokazuju kako je Epstin koristio svoju mrežu poznatih i utjecajnih osoba kako bi izgradio imidž moći i povjerenja, što je bilo ključno za njegov pristup mladim ženama i djevojkama.