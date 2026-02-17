Zelenski: U Ukrajinu vraćeno 2.000 djece iz područja pod ruskom kontrolom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je 2.000 djece vraćeno iz područja pod ruskom kontrolom u okviru inicijative Bring Kids Back UA, javlja Anadolu.

U objavi na Telegramu, Zelenski je naglasio da je svaki povratak rezultat kontinuiranih napora ukrajinskih zvaničnika, organizacija civilnog društva i međunarodnih partnera.

- Danas imamo važan rezultat – 2.000 ukrajinske djece koja su se uspjela vratiti kući iz ruske kontrole u okviru inicijative Bring Kids Back UA. Svaki od ovih povrataka omogućen je zahvaljujući svakodnevnom radu naših ljudi, javnih organizacija i međunarodnih partnera - rekao je.

Zelenski je naveo da se "hiljade" djece i dalje nalaze u Rusiji te je obećao nastavak napora kako bi svako dijete bilo vraćeno kući.

Rusija negira optužbe Ukrajine o "otmici" djece. Predsjednička povjerenica za prava djece Marija Lvova-Belova više puta je izjavila da su djeca evakuirana iz zona sukoba radi njihove sigurnosti, često kao odgovor na zahtjeve porodica ili sirotišta s područja zahvaćenih neprijateljstvima.

Ona je također optužila ukrajinske vlasti da odbijaju pružiti informacije o djeci čiji rođaci u Rusiji nastoje da ih preuzmu.