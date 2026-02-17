SAD: Ubijeno 11 ljudi u tri napada na brodove povezane s drogom

Američko južno zapovjedništvo (SOUTHCOM) izvelo je tri napada na brodove u istočnom Pacifiku i na Karibima, pri čemu je ubijeno 11 muškaraca, saopćila je američka vojska u utorak. Napadi su se dogodili na lokacijama koje su poznate kao rute za krijumčarenje droge.

U prvom napadu ubijena su četiri muškarca, u drugom također četiri, a u trećem tri, navodi se u priopćenju američke vojske.

- Obavještajni podaci potvrdili su da su se plovila kretala poznatim rutama za trgovinu drogom i da su sudjelovala u operacijama krijumčarenja - objavio je SOUTHCOM na društvenoj mreži X.