Misteriozna eksplozija kod Sankt Petersburga: Razorena zgrada vojne policije, ima mrtvih

Dvije osobe poginule su u eksploziji koja je pogodila vojni objekt u Lenjingradskoj oblasti u Rusiji, javlja Telegram kanal Mash, a prenosi Reuters.

Eksplozija se dogodila u blizini Sankt Petersburga, u zgradi vojne policije smještenoj u gradu Sertolovu.

- Naložio sam snagama bezbjednosti da pomognu vojsci u čišćenju ruševina i spašavanju povrijeđenih u urušavanju zgrade vojne policije na teritoriji vojne jedinice u Sertolovu - izjavio je guverner Aleksandar Droždenko.

Trenutno nije poznato kako je došlo do eksplozije.

Na društvenim mrežama kruže fotografije koje navodno prikazuju uništenu zgradu vojne policije.

Prema navodima, urušili su se drugi i treći sprat zgrade, a postoji strah da se ispod ruševina nalaze zarobljene osobe.