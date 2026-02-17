Treća runda trilateralnih pregovora o Ukrajini nastavlja se u srijedu u Ženevi

Treća runda trilateralnih mirovnih pregovora između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država bit će nastavljena u srijedu u Ženevi, nakon što je prva sesija završena u utorak, javlja Anadolu.

Pregovori, koji su počeli u poslijepodnevnim satima, trajali su više od četiri sata i održani su samo sedmicu prije četvrte godišnjice rata između Rusije i Ukrajine.

Rusku delegaciju predvodio je pomoćnik predsjednika Vladimir Medinski, koji je zamijenio visoke vojne zvaničnike što su vodili prethodne runde u Abu Dabiju.

Glavna pitanja

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je najavio da će se razgovori baviti "širim spektrom pitanja", uključujući "glavna pitanja koja se tiču teritorija", koja je opisao kao ključna za zahtjeve Moskve.

Ukrajinsku delegaciju predvodio je Rustem Umerov, sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu.

- Imamo okvir za rad koji je dogovoren s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i jasan mandat. Sigurnosna i humanitarna pitanja su na dnevnom redu - napisao je Umerov na Telegramu.

- Radimo konstruktivno, fokusirano i bez nepotrebnih očekivanja. Naš zadatak je maksimalno unaprijediti rješenja koja mogu približiti održivi mir.

Kako se navodi, sastanku su prisustvovali i savjetnici za sigurnost iz četiri evropske zemlje – Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke i Italije.

Upozorenje Zelenskog

Očekivalo se da ukrajinski zvaničnici insistiraju na prekidu vatre u energetskom sektoru te da razjasne način funkcionisanja mehanizma nadzora u slučaju postizanja primirja.

Zelenski je uoči sastanka upozorio da bi Rusija mogla pripremati novi "masovni napad", tvrdeći da vojni pritisak nije popustio uprkos obnovi pregovora.

Razgovori se održavaju iza zatvorenih vrata, a za sada se ne očekuje brzo saopćenje.