Video / Stranac pokušao oteti 18-mjesečno dijete, roditelji ga spriječili

Otac i nekoliko svjedoka skočili su na muškarca, uspjeli su mu oduzeti dijete iz naručja i spriječiti bijeg iz prodavnice

Stranac pokušao oteti dijete. Platforma X

M. Až.

17.2.2026

Ozbiljan incident potresao je grad Bergamo u Italiji kada je muškarac pokušao oteti 18-mjesečno dijete unutar supermarketa.

Incident se dogodio u supermarketu Esselunga. Prema izvještaju policije, do pokušaja otmice je došlo dok je otac gurao kolica prema izlazu, a majka držala dijete za ruku.

Odjednom, muškarac u tridesetim godinama protrčao je kroz staklena vrata, prišao majci i zgrabio djevojčicu, pokušavajući pobjeći s njom.

Cijela scena trajala je samo oko 20 sekundi, ali trenuci su bili izuzetno dramatični. Brza reakcija roditelja i nekoliko prisutnih kupaca omogućila je neutralizaciju agresora.

Otac i nekoliko svjedoka skočili su na muškarca, uspjeli su mu oduzeti dijete iz naručja i spriječiti bijeg iz prodavnice. Djevojčici je pri tome slomljena bedrena kost.

Policija je odmah stigla na mjesto događaja i uhapsila muškarca. Prema italijanskim vlastima, radi se o stranom državljaninu u teškom psihičkom stanju.

Muškarac je odveden u bolnicu na psihijatrijski pregled pod nadzorom, a suočava se s optužbama za pokušaj otmice.

