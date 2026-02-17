Teravija među ruševinama: Palestinci klanjali prvu teraviju u uništenoj džamiji Al-Kanz

Palestinci su prvi teravih-namaz u ovogodišnjem ramazanu klanjali među ruševinama džamije Al-Kanz u gradu Gazi, koja je ranije uništena u izraelskim napadima, šaljući snažnu poruku ustrajnosti i vjere uprkos razaranjima, javlja Anadolu.

Vjernici su se okupili na ostacima nekadašnje džamije, klanjajući na otvorenom, okruženi srušenim zidovima i gomilama betona. Uprkos hladnoći i teškim uslovima, safovi su bili ispunjeni, a ramazanska noć obilježena učenjem Kur’ana i dovama.

Džamija Al-Kanz bila je jedno od prepoznatljivih mjesta okupljanja lokalne zajednice prije nego što je uništena tokom izraelskih vojnih operacija u Pojasu Gaze. Njeno razaranje nije spriječilo vjernike da upravo na tom mjestu započnu ramazanske noćne molitve.

Ramazan je deveti mjesec islamskog lunarnog kalendara, a vjerske vlasti u Palestini saopćile su da je srijeda prvi dan ramazana.

Dok se neke zemlje oslanjaju na lokalno viđenje mlađaka, druge sve češće koriste astronomske proračune za određivanje početka mjeseca, posebno kada naučni podaci potvrđuju nemogućnost vizuelnog posmatranja.