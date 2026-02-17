Bivši muž Džil Bajden, bivše prve dame SAD, negirao ubistvo supruge

Bivši suprug nekadašnje prve dame Sjedinjenih Američkih Država Džil Bajden, Vilijam Stivenson (77), izjasnio se da nije kriv po optužbama da je krajem decembra prošle godine usmrtio svoju sadašnju suprugu Lindu Stivenson u njihovom domu u američkoj saveznoj državi Delaver.

Velika porota u Delaveru ove sedmice podigla je optužnicu protiv Stivensona zbog ubistva 64-godišnje Linde Stivenson, koja je 28. decembra pronađena bez svijesti u porodičnoj kući u Vilmington, prenosi AP.

On se nalazi u pritvoru od 3. februara, kada je i zvanično optužen, jer nije uspio platiti kauciju u iznosu od dva miliona američkih dolara.

Linda Stivenson vodila je knjigovodstvenu firmu, a u čitulji, u kojoj se ne spominje Vilijam, opisana je kao posvećena majka i baka, ali i strastvena navijačica tima Philadelphia Eagles.

- Jedan njen zagrljaj i sve brige bi nestale. Bol zbog njenog gubitka parališe, a praznina u mom srcu je ponor", napisala je njena kćerka Kristin Mej na Facebooku.

Stivenson se na današnjem ročištu pred sudom u Vilmingtonu pojavio putem video-linka. Njegov advokat, dodijeljen po službenoj dužnosti, nije odgovorio na upite medija za komentar, dok je naredno ročište zakazano za 16. mart.

Vilijam Stivenson bio je u braku sa Džil Bajden od 1970. do 1975. godine. Ona se kasnije udala za Džo Bajden, koji je funkciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država obavljao od januara 2021. do januara 2025. godine.

Portparol bivše prve dame saopćio je da ona nema komentar u vezi sa slučajem Stivenson.