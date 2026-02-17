Palestinci klanjali teravih-namaz u Al-Aksi

Hiljade ljudi klanjalo je prvi teravih-namaz ovog ramazana u jednom od najsvetijih mjesta islama, džamiji Al-Aksa u Jerusalemu, u Palestini.

Nakon što je odbor za posmatranje mjeseca u utorak uočio polumjesec, Saudijska Arabija je objavila da će prvi dan posta biti srijeda, 18. februar. Tako su večeras i Palestinci otklanjali prvi teravih-namaz.

Za razliku od njih, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je kazala da je prva teravija u srijedu, a prvi dan posta u četvrtak.

Inače. tokom ramazana, koji traje 29 ili 30 dana, muslimani koji poste suzdržavat će se od jela i pića od zore do sumraka, obično u periodu od 12 do 15 sati, zavisno o njihovoj lokaciji.

Muslimani vjeruju da je ramazan mjesec kada su prvi ajeti Kur'ana objavljeni poslaniku Muhamedu prije više od 1.400 godina.

Post podrazumijeva apstinenciju od jela, pića, pušenja i seksualnih odnosa tokom dana kako bi se postigla veća "takva" ili svijest o Bogu.