Nesreća u Salcburgu: Vozač iz Srbije "pokosio" pješakinju iz BiH

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u Salcburg-Iclingu kada je srbijanski državljanin, koji je upravljao kombijem, udario ženu iz Bosne i Hercegovine, koja je zadobila teške povrede.

Iz hitne pomoći su naveli za Salzburg24 da je riječ o ozbiljnoj nezgodi i da je 54-godišnja pješakinja odmah prebačena u bolnicu.

Prema policijskom izvještaju, žena je pokušavala preći ulicu između Rajfajzenove ulice i ulice Rose Keršbaumer kada je na nju naletio kombi kojim je upravljao 51-godišnji vozač iz Srbije.

Nakon pružene prve pomoći na licu mjesta, pješakinja je transportovana u Opštu bolnicu Salcburg.

Vozač kombija nije povrijeđen, a policija navodi da je uzrok nezgode i dalje predmet istrage.